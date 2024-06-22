https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/cesmede-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1085109323.html

Çeşme’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çeşme’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T09:37+0300

2024-06-22T09:37+0300

2024-06-22T09:37+0300

türkiye

çeşme

yangın

gece

izmir

soğutma

orman yangını

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Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ildır Mahallesi'nde makilik alanda çıktı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve gündoğumuyla birlikte ek olarak 1 helikopter ile müdahaleye başladı.Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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türkiye

çeşme

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çeşme, yangın, gece, izmir, soğutma, orman yangını