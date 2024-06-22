https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/cesmede-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1085109323.html
Çeşme’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çeşme’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T09:37+0300
2024-06-22T09:37+0300
2024-06-22T09:37+0300
türkiye
çeşme
yangın
gece
izmir
soğutma
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085109169_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_b7abb1d648fdaeae7b6d38629ec787ee.jpg
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ildır Mahallesi'nde makilik alanda çıktı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve gündoğumuyla birlikte ek olarak 1 helikopter ile müdahaleye başladı.Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/-bir-ilde-daha-denize-girmek-yasaklandi-1085107582.html
türkiye
çeşme
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085109169_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_a433960113e798940e5cf9c2f605aa4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çeşme, yangın, gece, izmir, soğutma, orman yangını
çeşme, yangın, gece, izmir, soğutma, orman yangını
Çeşme’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ildır Mahallesi'nde makilik alanda çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve gündoğumuyla birlikte ek olarak 1 helikopter ile müdahaleye başladı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.