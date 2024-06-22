https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/-bir-ilde-daha-denize-girmek-yasaklandi-1085107582.html
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinin ardından Sakarya'nın sahillerinde 3 gün denize girmek yasaklandı 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T01:09+0300
2024-06-22T01:09+0300
2024-06-22T01:10+0300
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sahil
sahil
deniz
kocaeli
karadeniz
kocaali
karasu
dalga
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Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.Kocaeli'nde de hafta sonu beklenen olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kandira-kaymakamligi-duyurdu-2-plaj-disinda-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi--1085089986.html
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sakarya, sahil, sahil, deniz, kocaeli, karadeniz, kocaali, karasu, dalga, rip akıntısı
sakarya, sahil, sahil, deniz, kocaeli, karadeniz, kocaali, karasu, dalga, rip akıntısı
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı
01:09 22.06.2024 (güncellendi: 01:10 22.06.2024)
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinin ardından Sakarya'nın sahillerinde 3 gün denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.
Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
Kocaeli'nde de hafta sonu beklenen olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştı.