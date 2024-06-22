https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/-bir-ilde-daha-denize-girmek-yasaklandi-1085107582.html

Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinin ardından Sakarya'nın sahillerinde 3 gün denize girmek yasaklandı 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T01:09+0300

2024-06-22T01:09+0300

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türkiye

sakarya

sahil

sahil

deniz

kocaeli

karadeniz

kocaali

karasu

dalga

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Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.Kocaeli'nde de hafta sonu beklenen olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kandira-kaymakamligi-duyurdu-2-plaj-disinda-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi--1085089986.html

türkiye

sakarya

kocaeli

karadeniz

kocaali

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