https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/cami-onune-bebek-birakan-17-yasindaki-baba-gozaltina-alindi--1085126493.html

Cami önüne bebek bırakan 17 yaşındaki baba gözaltına alındı

Cami önüne bebek bırakan 17 yaşındaki baba gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da cami önüne bebek bırakan 17 ve 18 yaşındaki çift gözaltına alındı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T20:24+0300

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türkiye

bebek

cami

sultangazi

sultangazi belediyesi

hastane

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde, bir cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek hastaneye kaldırıldı.Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları ortaya çıktı.Bebeğin babası R.Ö.'nün (17) amcasının oğlu İ.Ö.'yü arayarak bebeği teslim ettiği belirlendi.Bebeğin annesi G.D. (17), tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. gözaltına alındı.İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/anlasmazlik-oldugu-soyleniyordu-17-yasindaki-cocuk-babasini-tufekle-vurdu--1085125822.html

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bebek, cami, sultangazi, sultangazi belediyesi, hastane