https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/cami-onune-bebek-birakan-17-yasindaki-baba-gozaltina-alindi--1085126493.html
Cami önüne bebek bırakan 17 yaşındaki baba gözaltına alındı
Cami önüne bebek bırakan 17 yaşındaki baba gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da cami önüne bebek bırakan 17 ve 18 yaşındaki çift gözaltına alındı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T20:24+0300
2024-06-22T20:24+0300
2024-06-22T20:24+0300
türkiye
bebek
cami
sultangazi
sultangazi belediyesi
hastane
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde, bir cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek hastaneye kaldırıldı.Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları ortaya çıktı.Bebeğin babası R.Ö.'nün (17) amcasının oğlu İ.Ö.'yü arayarak bebeği teslim ettiği belirlendi.Bebeğin annesi G.D. (17), tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. gözaltına alındı.İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/anlasmazlik-oldugu-soyleniyordu-17-yasindaki-cocuk-babasini-tufekle-vurdu--1085125822.html
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bebek, cami, sultangazi, sultangazi belediyesi, hastane
bebek, cami, sultangazi, sultangazi belediyesi, hastane
Cami önüne bebek bırakan 17 yaşındaki baba gözaltına alındı
İstanbul'da cami önüne bebek bırakan 17 ve 18 yaşındaki çift gözaltına alındı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde, bir cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek hastaneye kaldırıldı.
Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları ortaya çıktı.
Bebeğin babası R.Ö.'nün (17) amcasının oğlu İ.Ö.'yü arayarak bebeği teslim ettiği belirlendi.
Bebeğin annesi G.D. (17), tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. gözaltına alındı.
İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi.