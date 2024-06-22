https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/avrupa-ve-abd-yillardir-vucici-putinden-uzaklastirmaya-calisiyor-1085126619.html

‘Avrupa ve ABD yıllardır Vucic'i Putin'den uzaklaştırmaya çalışıyor’

‘Avrupa ve ABD yıllardır Vucic'i Putin'den uzaklaştırmaya çalışıyor’

Sputnik Türkiye

Financial Times, ABD ve Avrupa’nın Sırp lider Vucic'i Rusya Devlet Başkanı Putin'den uzaklaştırmak için uzun süredir çalıştığını aktardı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T20:25+0300

2024-06-22T20:25+0300

2024-06-22T20:25+0300

dünya

the financial times (ft)

aleksandar vucic

vladimir putin

abd

batı

rusya

ukrayna

belgrad

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İngiliz Financial Times gazetesinin Batılı bir diplomata dayandırdığı haberine göre ABD ve Avrupa, Sırp lider Aleksandar Vucic'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den uzaklaştırmak için uzun süredir çalışıyor.FT'nin kaynağına göre Batı, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlamasından bir ay sonra Belgrad'a giden ABD Büyükelçisi Christopher Hill'e bu konuda kilit bir rol verdi.Haberde, “Avrupa ve ABD yıllardır Vucic'i Putin'den uzaklaştırmak için çalışıyor. Herkes Hill'in Vucic'le sorun yaşamasını bekliyordu, ancak onun tek görevi Belgrad'ı Moskova'dan uzaklaştırmaktı. Başarılı da oldu" ifadelerine yer verdi.Gazetenin görüştüğü analistlere göre Batı için Ukrayna’ya destek arayışı, Sırp lideri demokratik reformlara zorlamaktan daha öncelikli.Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını reddetmesi ve Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın sonuçlarını kestirememesi nedeniyle, Batı ülkelerinin Belgrad üzerinde yoğun baskı kurduğunu ifade etmişti.Sırp lider, Belgrad'ın kendi hatasından değil, dünyadaki jeopolitik durumdan dolayı böylesine zor bir duruma düştüğüne ve ‘çok yüksek bir bedel ödediğine’ dikkat çekmişti.

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the financial times (ft), aleksandar vucic, vladimir putin, abd, batı, rusya, ukrayna, belgrad