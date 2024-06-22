https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/afad-duyurdu-adiyamanda-deprem-1085109842.html

AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem

AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.04... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T09:53+0300

2024-06-22T09:53+0300

2024-06-22T09:54+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

adıyaman

deprem

deprem

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Çelikhan'da yaşanan deprem 12.04 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken saat 09.01'de olduğu belirtildi.Adıyaman, depremler açısından aktif bir bölgede yer almakta olup, AFAD sürekli olarak bölgedeki sismik hareketleri izleniyor. 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD yetkilileri, vatandaşları sakin olmaları ve güvenli bölgelerde bulunmaları konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kredi-cekmek-istemeyenler-icin-yeni-duzenleme-basliyor-kismi-odeme-basvurusu-nasil-yapilir-1085108841.html

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