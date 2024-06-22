https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/afad-duyurdu-adiyamanda-deprem-1085109842.html
AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.04... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T09:53+0300
2024-06-22T09:53+0300
2024-06-22T09:54+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
adıyaman
deprem
deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Çelikhan'da yaşanan deprem 12.04 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken saat 09.01'de olduğu belirtildi.Adıyaman, depremler açısından aktif bir bölgede yer almakta olup, AFAD sürekli olarak bölgedeki sismik hareketleri izleniyor. 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD yetkilileri, vatandaşları sakin olmaları ve güvenli bölgelerde bulunmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kredi-cekmek-istemeyenler-icin-yeni-duzenleme-basliyor-kismi-odeme-basvurusu-nasil-yapilir-1085108841.html
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son dakika deprem, adıyaman deprem mi oldu, son depremler
son dakika deprem, adıyaman deprem mi oldu, son depremler
AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
09:53 22.06.2024 (güncellendi: 09:54 22.06.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.04 kilometre olarak belirlendi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Çelikhan'da yaşanan deprem 12.04 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken saat 09.01'de olduğu belirtildi.
Adıyaman, depremler açısından aktif bir bölgede yer almakta olup, AFAD sürekli olarak bölgedeki sismik hareketleri izleniyor. 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD yetkilileri, vatandaşları sakin olmaları ve güvenli bölgelerde bulunmaları konusunda uyardı.