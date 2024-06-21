https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kandira-kaymakamligi-duyurdu-2-plaj-disinda-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi--1085089986.html
Kandıra Kaymakamlığı duyurdu: 2 plaj dışında hafta sonu denize girmek yasaklandı
Kandıra Kaymakamlığı duyurdu: 2 plaj dışında hafta sonu denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde hafta sonu beklenen olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T18:03+0300
2024-06-21T18:03+0300
2024-06-21T18:03+0300
türkiye
kandıra
kocaeli
deniz
kerpe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085081821_0:104:999:666_1920x0_80_0_0_4705e6fcdefa4357b5b8eb7196c28acd.jpg
Olumsuz deniz şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı hafta sonu deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı.Kandıra Kaymakamlığı'nca sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cumartesi ve pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/samsun-valiliginden-yuksek-dalga-uyarisi-denize-girmeyin-1085080521.html
türkiye
kandıra
kocaeli
kerpe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085081821_111:0:999:666_1920x0_80_0_0_2c74fd5b855d3f97c1cb4f055af24b63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kandıra, kocaeli, deniz, kerpe
kandıra, kocaeli, deniz, kerpe
Kandıra Kaymakamlığı duyurdu: 2 plaj dışında hafta sonu denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nde hafta sonu beklenen olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Olumsuz deniz şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı hafta sonu deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı.
Kandıra Kaymakamlığı'nca sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cumartesi ve pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.