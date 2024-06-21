https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kandira-kaymakamligi-duyurdu-2-plaj-disinda-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi--1085089986.html

Kandıra Kaymakamlığı duyurdu: 2 plaj dışında hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı duyurdu: 2 plaj dışında hafta sonu denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde hafta sonu beklenen olumsuz deniz şartları sebebiyle Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T18:03+0300

2024-06-21T18:03+0300

2024-06-21T18:03+0300

türkiye

kandıra

kocaeli

deniz

kerpe

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Olumsuz deniz şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı hafta sonu deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı.Kandıra Kaymakamlığı'nca sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cumartesi ve pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/samsun-valiliginden-yuksek-dalga-uyarisi-denize-girmeyin-1085080521.html

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