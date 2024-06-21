https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/yildiz-tilbe-antik-tiyatroda-mezarin-uzerine-cikmak-istedi-gorevliler-kosarak-yanina-gitti-1085068478.html
Yıldız Tilbe, Antik Tiyatro'da mezarın üzerine çıkmak istedi: Görevliler koşarak yanına gitti
Yıldız Tilbe, Antik Tiyatro'da mezarın üzerine çıkmak istedi: Görevliler koşarak yanına gitti
Sputnik Türkiye
Yıldız Tilbe yaz turnesi kapsamında Bodrum’daki Antik Tiyatro’da konser verdi. Tilbe, şarkı söylediği esnada bilmeden, lahitin üzerine çıkmaya çalıştı... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T10:10+0300
2024-06-21T10:10+0300
2024-06-21T10:10+0300
yaşam
yıldız tilbe
konser
mezar
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Sanatçı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya gelen Yıldız Tilbe yüksek taşların üzerine çıkmak istedi. Mezar olduğunu anlamayan Tilbe güvenlik tarafından 'yasak' diyerek uyarıldı. Görevliler onun bir mezar olduğunu söyleyince de korkarak oradan uzaklaştı.Tilbe, “Yasak. Abo mezar! Gerçekten mi? Eee kaldırsınlar burada mezar mı olur” dedi.
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yıldız tilbe mezar
Yıldız Tilbe, Antik Tiyatro'da mezarın üzerine çıkmak istedi: Görevliler koşarak yanına gitti
Yıldız Tilbe yaz turnesi kapsamında Bodrum’daki Antik Tiyatro’da konser verdi. Tilbe, şarkı söylediği esnada bilmeden, lahitin üzerine çıkmaya çalıştı. Görevliler koşaak sanatçıyı uyarınca ünlü şarkıcı ' Gerçekten mi? E kaldırsınlar burada mezar mı olur' dedi.
Sanatçı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.
Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya gelen Yıldız Tilbe yüksek taşların üzerine çıkmak istedi. Mezar olduğunu anlamayan Tilbe güvenlik tarafından 'yasak' diyerek uyarıldı. Görevliler onun bir mezar olduğunu söyleyince de korkarak oradan uzaklaştı.
Tilbe, “Yasak. Abo mezar! Gerçekten mi? Eee kaldırsınlar burada mezar mı olur” dedi.