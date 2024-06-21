https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/yildiz-tilbe-antik-tiyatroda-mezarin-uzerine-cikmak-istedi-gorevliler-kosarak-yanina-gitti-1085068478.html

Yıldız Tilbe, Antik Tiyatro'da mezarın üzerine çıkmak istedi: Görevliler koşarak yanına gitti

Yıldız Tilbe, Antik Tiyatro'da mezarın üzerine çıkmak istedi: Görevliler koşarak yanına gitti

Sputnik Türkiye

Yıldız Tilbe yaz turnesi kapsamında Bodrum’daki Antik Tiyatro’da konser verdi. Tilbe, şarkı söylediği esnada bilmeden, lahitin üzerine çıkmaya çalıştı... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T10:10+0300

2024-06-21T10:10+0300

2024-06-21T10:10+0300

yaşam

yıldız tilbe

konser

mezar

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Sanatçı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya gelen Yıldız Tilbe yüksek taşların üzerine çıkmak istedi. Mezar olduğunu anlamayan Tilbe güvenlik tarafından 'yasak' diyerek uyarıldı. Görevliler onun bir mezar olduğunu söyleyince de korkarak oradan uzaklaştı.Tilbe, “Yasak. Abo mezar! Gerçekten mi? Eee kaldırsınlar burada mezar mı olur” dedi.

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