https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/madonnaya-cinsel-icerikli-konser-davasi-pornografiye-maruz-birakildim--1084395783.html
Madonna'ya 'cinsel içerikli konser' davası: 'Pornografiye maruz bırakıldım'
Madonna'ya 'cinsel içerikli konser' davası: 'Pornografiye maruz bırakıldım'
Sputnik Türkiye
Madonna konserine giden Justen Lipeles adlı bir dinleyici, konserde 'uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bırakıldığı' iddiasıyla ünlü şarkıcıya dava açtı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T18:22+0300
2024-05-31T18:22+0300
2024-05-31T18:22+0300
dünya
madonna
şarkıcı
porno
pornografi
konser
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104214/58/1042145850_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_5b0c9ff753e06f242ea98f9c8ac4d0b6.jpg
Şarkıcı Madonna'nın 'Celebration' adlı dünya turnesi kapsamında Mart ayında Inglewood'da verdiği konser sırasında, Justen Lipeles isimli bir dinleyici, gösterinin 'uyarı yapılmadan pornografik içerikle karşı karşıya bıraktığını' iddia ederek Madonna'ya karşı hukuki yollara başvurdu.Lipeles mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tüketicilerin sıcak ve rahatsız arenalarda saatlerce bekletilmesi ve uyarı yapılmadan pornografik içeriklere maruz bırakılması, Madonna'nın hayranlarına karşı saygısızlığının bir göstergesidir" ifadesini kullandı.'Sıcaklayan üstünü çıkarsın'ABD basınında yer alan haberlere göre, Lipeles'in dava açmasına yalnızca cinsel içerikli konser değil, aynı zamanda stadyumda havalandırmaların kapatılmasıyla seyircilerin sıcağa maruz bırakılması da neden oldu. Lipeles, Madonna'nın hayranlarının sıcaktan rahatsız olduklarını dile getirmeleri üzerine kalabalığa kıyafetlerini çıkarmalarını söylediğini iddia etti.Madonna'ya ve organizasyon şirketine karşı yazılı sözleşmenin ihlali, yanlış beyan, duygusal sıkıntı ve yanlış reklam gibi altı ayrı suçtan dava açan Lipeles, konserin başlama saati konusunda da aldatıldığını belirtti. Konser saatinin 20.30 olarak duyurulmasına rağmen, 22.00'de başladığını söyleyen Lipeles, ayrıca şarkıcının konseri canlı değil playback şeklinde gerçekleştirdiğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230120/lopezden-yillar-sonra-gelen-itiraf-madonna-aslinda-o-gece-benimle-opusecekti-1065970194.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104214/58/1042145850_152:0:2849:2023_1920x0_80_0_0_eaf440f25020e313520530c5077becc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
madonna, şarkıcı, porno, pornografi, konser, dava
madonna, şarkıcı, porno, pornografi, konser, dava
Madonna'ya 'cinsel içerikli konser' davası: 'Pornografiye maruz bırakıldım'
Madonna konserine giden Justen Lipeles adlı bir dinleyici, konserde 'uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bırakıldığı' iddiasıyla ünlü şarkıcıya dava açtı.
Şarkıcı Madonna'nın 'Celebration' adlı dünya turnesi kapsamında Mart ayında Inglewood'da verdiği konser sırasında, Justen Lipeles isimli bir dinleyici, gösterinin 'uyarı yapılmadan pornografik içerikle karşı karşıya bıraktığını' iddia ederek Madonna'ya karşı hukuki yollara başvurdu.
Lipeles mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tüketicilerin sıcak ve rahatsız arenalarda saatlerce bekletilmesi ve uyarı yapılmadan pornografik içeriklere maruz bırakılması, Madonna'nın hayranlarına karşı saygısızlığının bir göstergesidir" ifadesini kullandı.
'Sıcaklayan üstünü çıkarsın'
ABD basınında yer alan haberlere göre, Lipeles'in dava açmasına yalnızca cinsel içerikli konser değil, aynı zamanda stadyumda havalandırmaların kapatılmasıyla seyircilerin sıcağa maruz bırakılması da neden oldu. Lipeles, Madonna'nın hayranlarının sıcaktan rahatsız olduklarını dile getirmeleri üzerine kalabalığa kıyafetlerini çıkarmalarını söylediğini iddia etti.
Madonna'ya ve organizasyon şirketine karşı yazılı sözleşmenin ihlali, yanlış beyan, duygusal sıkıntı ve yanlış reklam gibi altı ayrı suçtan dava açan Lipeles, konserin başlama saati konusunda da aldatıldığını belirtti. Konser saatinin 20.30 olarak duyurulmasına rağmen, 22.00'de başladığını söyleyen Lipeles, ayrıca şarkıcının konseri canlı değil playback şeklinde gerçekleştirdiğini öne sürdü.