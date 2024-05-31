https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/madonnaya-cinsel-icerikli-konser-davasi-pornografiye-maruz-birakildim--1084395783.html

Madonna'ya 'cinsel içerikli konser' davası: 'Pornografiye maruz bırakıldım'

Madonna'ya 'cinsel içerikli konser' davası: 'Pornografiye maruz bırakıldım'

Sputnik Türkiye

Madonna konserine giden Justen Lipeles adlı bir dinleyici, konserde 'uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bırakıldığı' iddiasıyla ünlü şarkıcıya dava açtı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T18:22+0300

2024-05-31T18:22+0300

2024-05-31T18:22+0300

dünya

madonna

şarkıcı

porno

pornografi

konser

dava

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Şarkıcı Madonna'nın 'Celebration' adlı dünya turnesi kapsamında Mart ayında Inglewood'da verdiği konser sırasında, Justen Lipeles isimli bir dinleyici, gösterinin 'uyarı yapılmadan pornografik içerikle karşı karşıya bıraktığını' iddia ederek Madonna'ya karşı hukuki yollara başvurdu.Lipeles mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tüketicilerin sıcak ve rahatsız arenalarda saatlerce bekletilmesi ve uyarı yapılmadan pornografik içeriklere maruz bırakılması, Madonna'nın hayranlarına karşı saygısızlığının bir göstergesidir" ifadesini kullandı.'Sıcaklayan üstünü çıkarsın'ABD basınında yer alan haberlere göre, Lipeles'in dava açmasına yalnızca cinsel içerikli konser değil, aynı zamanda stadyumda havalandırmaların kapatılmasıyla seyircilerin sıcağa maruz bırakılması da neden oldu. Lipeles, Madonna'nın hayranlarının sıcaktan rahatsız olduklarını dile getirmeleri üzerine kalabalığa kıyafetlerini çıkarmalarını söylediğini iddia etti.Madonna'ya ve organizasyon şirketine karşı yazılı sözleşmenin ihlali, yanlış beyan, duygusal sıkıntı ve yanlış reklam gibi altı ayrı suçtan dava açan Lipeles, konserin başlama saati konusunda da aldatıldığını belirtti. Konser saatinin 20.30 olarak duyurulmasına rağmen, 22.00'de başladığını söyleyen Lipeles, ayrıca şarkıcının konseri canlı değil playback şeklinde gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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madonna, şarkıcı, porno, pornografi, konser, dava