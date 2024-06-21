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Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor: HİSAR savunacak, TAYFUN karşılık verecek
Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor: HİSAR savunacak, TAYFUN karşılık verecek
Sputnik Türkiye
S-400 hava savunma sistemine sahip olan tek NATO üyesi olan Türkiye, kendi savunma sistemlerini üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. HİSAR, SİPER gibi hava... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T14:22+0300
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NATO üyesi olmasına rağmen hava savunma sistemleri konusunda NATO üyelerinden beklediği desteği bulamayan Türkiye, Rusya’da S-400 Hava Savunma Sistemi alan ilk NATO üyesi olurken, savunma ihtiyacını karşılamak için başlattığı projelerin meyvelerini toplamaya başladı.Türkiye’nin alternatif arayışıSuriye’de savaşın başlaması sonrasında ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatif arayışı içine girdi. Türkiye 2013'te, ilk uzun menzilli füze ihalesini Çin firması CPMIEC'ye vermiş; projede teklif veren Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ile Amerikan Raytheon Co şirketi ikinci ve üçüncü sıralarda yer almıştı. 2015 yılında Türkiye NATO üyesi ülkelerin baskıları sonucunda iptal etti. Türkiye bu süreçte ABD’den Patriot talep etti ama talepleri sonuçsuz kaldı. Türkiye’de gerçekleşen başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye savunma sistemi için Rusya ile görüşmelere başladı. , 2017 yılında S-400 anlaşması imzalandı. S-400’lerin teslimatı 12 Temmuz 2019 tarihinde başladı ve sistem Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye bu alım sonrasında bir taraftan da kendi sistemlerini kurmak için çalışma başlatıldı.Yerli sistem çalışmaları18 Nisan 2007'de, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (T-LALADMIS) ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayii şirketlerine teklif çağrısında bulunur. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmeye başladı. Türkiye’nin yurt dışından hava savunma sistemi tedarikinde yaşanan sıkıntı sonucu yerli projelere ağırlık verdi.HİSAR 2021’de envantere girdiHİSAR; askerî üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına [İHA] karşı kullanılan hava savunma füze ailesi olarak tanımlanıyor. HİSAR A+ (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) ve HİSAR O+ (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) yerli imkânlar ile geliştirilerek ve 2021 yılı itibarıyla envantere girdi.Uzun menzilli savunma sistemi çalışmaları devam ediyorHisar A ve Hisar O’nun uzun menzilli versiyonu olan, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi için füze geliştirme çalışmaları devam ediyor. SİPER Ürün-1 ve SİPER Ürün-2’nin ardından SİPER Ürün-3 Füzesi için çalışmalar sürüyor. SİPER Ürün-1 için hedef 2024 yılı olarak belirlenmişti.En uzun menzilli füze TAYFUNTürkiye uzun menzilli hedefleri yok etmek amacıyla ise TAYFUN füzesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi olan TAYFUN, "kısa menzilli balistik füze" olarak Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak. Tayfun'un ilk test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti. İkinci deme ise Mayıs 2023’te gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAYFUN Füzesi’nin menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı. Projenin önümüzdeki yıllarda tamamlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/nato-ulkeleri-savunma-harcamalarini-artirdi-turkiye-hedefi-tutturdu-1085003541.html
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hisar hava savunma sistemi envantere girdi mi,hisar savunma sistemi ne zaman envantere girdi,hisarsavunma sistemi özellikleri,siper hava savunma sistemi ne zaman envantere girecek,türkiyenin hava savunma sisteminde hangi füzeler var,tayfun füzesi ne zaman envantere girecek,tayfun füzesinin özellikleri,tayfun füzesinin menzili,s-400 füze sisitemi,türkiye ne zaman s-400 aldı,s-400 hava savunma sistemleri nasıl alındı
hisar hava savunma sistemi envantere girdi mi,hisar savunma sistemi ne zaman envantere girdi,hisarsavunma sistemi özellikleri,siper hava savunma sistemi ne zaman envantere girecek,türkiyenin hava savunma sisteminde hangi füzeler var,tayfun füzesi ne zaman envantere girecek,tayfun füzesinin özellikleri,tayfun füzesinin menzili,s-400 füze sisitemi,türkiye ne zaman s-400 aldı,s-400 hava savunma sistemleri nasıl alındı

Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor: HİSAR savunacak, TAYFUN karşılık verecek

14:22 21.06.2024
© İHATürkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi.
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA
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Osman Nuri Cerit
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Özel
S-400 hava savunma sistemine sahip olan tek NATO üyesi olan Türkiye, kendi savunma sistemlerini üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. HİSAR, SİPER gibi hava savunma sistemleriyle saldırıları engellemeye çalışırken tehdidi ortaya çıkmadan bulunduğu yerde yok etmek için TAYFUN’u geliştiriyor.
NATO üyesi olmasına rağmen hava savunma sistemleri konusunda NATO üyelerinden beklediği desteği bulamayan Türkiye, Rusya’da S-400 Hava Savunma Sistemi alan ilk NATO üyesi olurken, savunma ihtiyacını karşılamak için başlattığı projelerin meyvelerini toplamaya başladı.

Türkiye’nin alternatif arayışı

Suriye’de savaşın başlaması sonrasında ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatif arayışı içine girdi. Türkiye 2013'te, ilk uzun menzilli füze ihalesini Çin firması CPMIEC'ye vermiş; projede teklif veren Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ile Amerikan Raytheon Co şirketi ikinci ve üçüncü sıralarda yer almıştı. 2015 yılında Türkiye NATO üyesi ülkelerin baskıları sonucunda iptal etti. Türkiye bu süreçte ABD’den Patriot talep etti ama talepleri sonuçsuz kaldı. Türkiye’de gerçekleşen başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye savunma sistemi için Rusya ile görüşmelere başladı. , 2017 yılında S-400 anlaşması imzalandı. S-400’lerin teslimatı 12 Temmuz 2019 tarihinde başladı ve sistem Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye bu alım sonrasında bir taraftan da kendi sistemlerini kurmak için çalışma başlatıldı.

Yerli sistem çalışmaları

18 Nisan 2007'de, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (T-LALADMIS) ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayii şirketlerine teklif çağrısında bulunur. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmeye başladı. Türkiye’nin yurt dışından hava savunma sistemi tedarikinde yaşanan sıkıntı sonucu yerli projelere ağırlık verdi.

HİSAR 2021’de envantere girdi

HİSAR; askerî üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına [İHA] karşı kullanılan hava savunma füze ailesi olarak tanımlanıyor. HİSAR A+ (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) ve HİSAR O+ (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) yerli imkânlar ile geliştirilerek ve 2021 yılı itibarıyla envantere girdi.

Uzun menzilli savunma sistemi çalışmaları devam ediyor

Hisar A ve Hisar O’nun uzun menzilli versiyonu olan, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi için füze geliştirme çalışmaları devam ediyor. SİPER Ürün-1 ve SİPER Ürün-2’nin ardından SİPER Ürün-3 Füzesi için çalışmalar sürüyor. SİPER Ürün-1 için hedef 2024 yılı olarak belirlenmişti.

En uzun menzilli füze TAYFUN

Türkiye uzun menzilli hedefleri yok etmek amacıyla ise TAYFUN füzesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi olan TAYFUN, "kısa menzilli balistik füze" olarak Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak. Tayfun'un ilk test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti. İkinci deme ise Mayıs 2023’te gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAYFUN Füzesi’nin menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı. Projenin önümüzdeki yıllarda tamamlanması bekleniyor.
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DÜNYA
NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı: Türkiye hedefi tutturdu
19 Haziran , 15:04
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