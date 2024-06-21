https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/turkiye-a-milli-futbol-takimi-bvb-dortmund-stadinda-yuruyus-yapti-1085103924.html
Türkiye A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadı'nda yürüyüş yaptı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadı'nda yürüyüş yaptı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, yarın Dortmund'da oynayacağı Portekiz maçı öncesinde BVB Stadyumu'nda yürüyüş yaptı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T22:09+0300
2024-06-21T22:09+0300
2024-06-21T22:10+0300
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacağı BVB Dortmund Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Barsinghausen'deki kamp merkezinde yapan futbolcular, uçakla Dortmund'a geldi ve ardından BVB Dortmund Stadyumu'na geçti.Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, Gürcistan karşılaşmasının da oynandığı stadyumun zeminini bir kez daha kontrol etti.Yürüyüşe TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da katıldı. Etkinlik sahanın ortasında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/tff-baskani-buyukeksiden-portekiz-maci-icin-bu-kez-beyaz-duvar-cagrisi-1085101906.html
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadı'nda yürüyüş yaptı
22:09 21.06.2024 (güncellendi: 22:10 21.06.2024)
A Milli Futbol Takımı, yarın Dortmund'da oynayacağı Portekiz maçı öncesinde BVB Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacağı BVB Dortmund Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Barsinghausen'deki kamp merkezinde yapan futbolcular, uçakla Dortmund'a geldi ve ardından BVB Dortmund Stadyumu'na geçti.
Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, Gürcistan karşılaşmasının da oynandığı stadyumun zeminini bir kez daha kontrol etti.
Yürüyüşe TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da katıldı.
Etkinlik sahanın ortasında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.