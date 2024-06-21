https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/tff-baskani-buyukeksiden-portekiz-maci-icin-bu-kez-beyaz-duvar-cagrisi-1085101906.html

TFF Başkanı Büyükekşi'den Portekiz maçı için bu kez 'Beyaz Duvar' çağrısı

TFF Başkanı Büyükekşi'den Portekiz maçı için bu kez 'Beyaz Duvar' çağrısı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile yapacağı maçta... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T21:21+0300

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spor

mehmet büyükekşi

portekiz

portekiz milli futbol takımı

türkiye

türkiye a milli futbol takımı

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA'ya yaptığı açıklamada, Portekiz'le BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya gelecek Türk taraftarlara beyaz giymesi çağrısında bulunarak, "Bu defa 'beyaz formanı giy gel' diyoruz. Beyaz formasıyla gelenler bu defa o duvarı beyaz ve kırmızıyla boyayacaklar. Gürcistan maçından önce yürüyüş yapıldı. Bir tarafta otobüsün üstünde Sefo, diğerinde Yağmur Hanım ikisi birlikte on binlerce Türk ellerinde bayraklarla yürüyüş yaptılar. 150 bin Türk bayrağı getirdik buraya. Türk bayraklarını hem meydanlarda hem statlarda dağıtıyoruz. Seyircilerden milli takımı, milli takım formasıyla desteklemelerini istiyoruz. Seyirci 12. gücümüz" dedi.Mert Müldür ve Arda Güler'in Gürcistan maçında attığı gollerin UEFA'nın en güzel gol seçimleri arasına daha ilk maçta girmesinin kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Büyükekşi, "Bu da gurur kaynağı. Umarım aynı başarıyı Portekiz maçında da gösteririz" ifadelerini kullandı.'Portekiz maçında bir ilki başarmak ve galip gelmek istiyoruz'Portekiz maçına değinen Büyükekşi, rakipleri karşısında alacakları galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyeceklerini dile getirdi.Grubun ilk maçında alınan galibiyetin milli takımın moral ve motivasyonunu artırdığını anlatan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:Gürcistan maçında birçok ilki başardıklarını hatırlatan TFF Başkanı, "Gürcistan maçı gerçekten zor bir maçtı. İlk defa bir turnuvada galibiyet alarak başladık ve bir ilki başardık. Grup birincisi olarak buraya geldik, bu da bir ilkti. Arda'nın golü de bir ilk oldu. Ronaldo'nun rekorunun önüne geçti. Portekiz'e de resmi maçlarda galibiyetimiz yok. Galibiyetimiz olmadığı için burada da Allah'ın izniyle Portekiz maçında bir ilki başarmak ve galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hedef 2032'de Avrupa şampiyonluğuGeleceğin takımını kurduklarını ve 2032'de İtalya ile Türkiye'nin ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedeflediklerini kaydeden Büyükekşi, "Kendimize koyduğumuz hedef 2032'de İtalya'yla birlikte düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Gerçekten bunu yapacak gücümüz de var. Avrupa'nın en genç iki takımından biriyiz. Arda, Semih, Can, Kenan gibi yeni oyuncular milli takıma katıldı. 8 sene sonra bunlar 26-27 yaşında olacak. Çok güzel bir jenerasyon geliyor. O zaman da formlarının zirvesinde, tecrübeli bir ekip olmuş olacak. 39 yaşında Ronaldo, 41 yaşında Pepe'ye bakınca bu gençlerimiz 4-5 turnuva yaşayacaklar. Diğer taraftan bakınca 2002 Dünya Kupası üzerinden 22 yıl geçmiş, biz tekrar bir şampiyonaya katılamadık. Hedefimiz bundan sonra Dünya Kupası'na katılacak ekibi oluşturmak. Onu da gerçekleştireceğiz inşallah. Türk Milli Takımı şu anda yeni bir jenerasyon. Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde Montella'nın yönetiminde güzel bir hava yakaladılar. Bunu devam ettireceklerini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'Uluslararası organizasyonlar konusunda güzel bir ivme var'Türk futbolunda başarılı olmak için sürdürülebilirliğin önemine dikkati çeken Büyükekşi, şunları söyledi:'Büyük bir bilet talebi var, bu talebi karşılayamıyoruz'Almanya'da gerçekleştirilen şampiyonada Türk taraftarların yoğun bilet talebini karşılayamadıklarına dikkati çeken Büyükekşi, "Türkiye'de '2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendi evimizde oynamış gibi olacağız' diyorduk. Yurtdışında 5 milyon Türk yaşıyor. Bunların çoğu statta olmak için büyük çaba içinde olacak. Bunu da yaşıyoruz. Büyük bir bilet talebi var, bu talebi karşılayamıyoruz. 100 bin kişilik bir stat olsa Türk seyirciler orayı da dolduracak" diye konuştu.Büyükekşi, TFF’nin Almanya’ya götürdüğü kişilerle ilgili sosyal medyada yalan yanlış bir çok bilgi dolaştığını da vurgulayarak, şunları aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/tff-baskani-buyukeksi-gruptan-cikmak-yetmez-birinci-olarak-cikmayi-hedefliyoruz-1085031685.html

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