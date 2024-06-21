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Trump: Biden Ukrayna’nın NATO’daki geleceğinden bahsederek hata yapıyor
Trump: Biden Ukrayna’nın NATO’daki geleceğinden bahsederek hata yapıyor
Sputnik Türkiye
ABD’de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’in Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da olduğunu söyleyerek hata... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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All-In Podcast adlı YouTube kanalındaki bir sohbete katılan Trump, “Biden hep yanlış şeyler söylüyor. Hatalarından biri de “Ukrayna NATO'da olacak” demesi. Bence söylenmesi gerekenin tam tersini söylüyor” diye konuştu.Rusya'nın, sınırları yakınına NATO güçlerinin konuşlandırılması olasılığı bağlamındaki endişelerinin anlaşılabilir olduğunu kaydeden Trump, “Rusya yerinde siz olsaydınız mutlu olmazdınız ve bu asla müzakere konusu olmazdı” diye kaydetti.Trump, başkan olması halinde Ukrayna'ya askeri birlikler göndermeyeceğini, ancak Fransa’nın neden farklı bir tutum sergilediğini anladığını da sözlerine ekledi.
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abd, donald trump, joe biden, ukrayna, nato, rusya, fransa

Trump: Biden Ukrayna’nın NATO’daki geleceğinden bahsederek hata yapıyor

12:34 21.06.2024
© AP Photo / Seth WenigDonald Trump,
Donald Trump, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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ABD’de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’in Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da olduğunu söyleyerek hata yaptığını belirtti.
All-In Podcast adlı YouTube kanalındaki bir sohbete katılan Trump, “Biden hep yanlış şeyler söylüyor. Hatalarından biri de “Ukrayna NATO'da olacak” demesi. Bence söylenmesi gerekenin tam tersini söylüyor” diye konuştu.
Rusya'nın, sınırları yakınına NATO güçlerinin konuşlandırılması olasılığı bağlamındaki endişelerinin anlaşılabilir olduğunu kaydeden Trump, “Rusya yerinde siz olsaydınız mutlu olmazdınız ve bu asla müzakere konusu olmazdı” diye kaydetti.
Trump, başkan olması halinde Ukrayna'ya askeri birlikler göndermeyeceğini, ancak Fransa’nın neden farklı bir tutum sergilediğini anladığını da sözlerine ekledi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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