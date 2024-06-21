https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/trump-biden-ukraynanin-natodaki-geleceginden-bahsederek-hata-yapiyor-1085075614.html
Trump: Biden Ukrayna’nın NATO’daki geleceğinden bahsederek hata yapıyor
Trump: Biden Ukrayna’nın NATO’daki geleceğinden bahsederek hata yapıyor
Sputnik Türkiye
ABD’de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’in Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da olduğunu söyleyerek hata... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T12:34+0300
2024-06-21T12:34+0300
2024-06-21T12:31+0300
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All-In Podcast adlı YouTube kanalındaki bir sohbete katılan Trump, “Biden hep yanlış şeyler söylüyor. Hatalarından biri de “Ukrayna NATO'da olacak” demesi. Bence söylenmesi gerekenin tam tersini söylüyor” diye konuştu.Rusya'nın, sınırları yakınına NATO güçlerinin konuşlandırılması olasılığı bağlamındaki endişelerinin anlaşılabilir olduğunu kaydeden Trump, “Rusya yerinde siz olsaydınız mutlu olmazdınız ve bu asla müzakere konusu olmazdı” diye kaydetti.Trump, başkan olması halinde Ukrayna'ya askeri birlikler göndermeyeceğini, ancak Fransa’nın neden farklı bir tutum sergilediğini anladığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/lavrov-nato-avrasyadaki-guvenlik-ve-istikrar-sorunlarini-ozellestirmek-istiyor-1085074815.html
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abd, donald trump, joe biden, ukrayna, nato, rusya, fransa
abd, donald trump, joe biden, ukrayna, nato, rusya, fransa
Trump: Biden Ukrayna’nın NATO’daki geleceğinden bahsederek hata yapıyor
ABD’de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’in Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da olduğunu söyleyerek hata yaptığını belirtti.
All-In Podcast adlı YouTube kanalındaki bir sohbete katılan Trump, “Biden hep yanlış şeyler söylüyor. Hatalarından biri de “Ukrayna NATO'da olacak” demesi. Bence söylenmesi gerekenin tam tersini söylüyor” diye konuştu.
Rusya'nın, sınırları yakınına NATO güçlerinin konuşlandırılması olasılığı bağlamındaki endişelerinin anlaşılabilir olduğunu kaydeden Trump, “Rusya yerinde siz olsaydınız mutlu olmazdınız ve bu asla müzakere konusu olmazdı” diye kaydetti.
Trump, başkan olması halinde Ukrayna'ya askeri birlikler göndermeyeceğini, ancak Fransa’nın neden farklı bir tutum sergilediğini anladığını da sözlerine ekledi.