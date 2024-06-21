https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/trump-biden-ukraynanin-natodaki-geleceginden-bahsederek-hata-yapiyor-1085075614.html

Trump: Biden Ukrayna’nın NATO’daki geleceğinden bahsederek hata yapıyor

Trump: Biden Ukrayna’nın NATO’daki geleceğinden bahsederek hata yapıyor

Sputnik Türkiye

ABD’de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’in Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da olduğunu söyleyerek hata... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T12:34+0300

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All-In Podcast adlı YouTube kanalındaki bir sohbete katılan Trump, “Biden hep yanlış şeyler söylüyor. Hatalarından biri de “Ukrayna NATO'da olacak” demesi. Bence söylenmesi gerekenin tam tersini söylüyor” diye konuştu.Rusya'nın, sınırları yakınına NATO güçlerinin konuşlandırılması olasılığı bağlamındaki endişelerinin anlaşılabilir olduğunu kaydeden Trump, “Rusya yerinde siz olsaydınız mutlu olmazdınız ve bu asla müzakere konusu olmazdı” diye kaydetti.Trump, başkan olması halinde Ukrayna'ya askeri birlikler göndermeyeceğini, ancak Fransa’nın neden farklı bir tutum sergilediğini anladığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/lavrov-nato-avrasyadaki-guvenlik-ve-istikrar-sorunlarini-ozellestirmek-istiyor-1085074815.html

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