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Tacikistan'dan 'milli kültüre yabancı' kıyafetlerin giyilmesi yasaklandı
Tacikistan'dan 'milli kültüre yabancı' kıyafetlerin giyilmesi yasaklandı
Sputnik Türkiye
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacik kültürüne yabancı kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan bir yasa imzaladı 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T12:20+0300
2024-06-21T12:20+0300
dünya
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imamali rahman
yabancı
kıyafet
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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacik kültürüne 'yabancı' kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan 'Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi' yasasını imzaladı.Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Ülke Senatosu'nun Tacikistan kültürüne 'yabancı' kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan 'Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi' yasasında değişiklikleri kabul etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı yasayı imzaladı" cümlesine yer verildi.Yasaya uyulmaması halinde para cezası öngörülmekle birlikte, hangi tür giysilerin 'milli kültüre yabancı' kabul edilerek satışının ve giyilmesinin yasak olduğu henüz tam olarak belirtilmedi.Yasaya göre, ulusal kültüre aykırı kıyafetlerin ticareti ve kullanımı ile çocukların ev ev gezerek bayramlık isteme adeti 'iydgardak' da yasaklandı.'Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi' yasası, düğün ve merasimlerde israfın önlenmesi amacıyla 2007’de kabul edilmişti.Geçen yıl kamuoyuna sunulan yasa değişikliği tasarısı, 'kıyafet yasağı' olarak değerlendirilerek farklı tartışmalara yol açmıştı.'Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi' ile 'Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi Sorumluluğu' yasa değişiklikleri, 19 Haziran’da Tacikistan Parlamentosunda kabul edilmesinin ardından imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunulmuştu.
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tacikistan, imamali rahman, yabancı, kıyafet, yasak
tacikistan, imamali rahman, yabancı, kıyafet, yasak

Tacikistan'dan 'milli kültüre yabancı' kıyafetlerin giyilmesi yasaklandı

12:20 21.06.2024
© Sputnik / Владимир СмирновTacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman
Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Владимир Смирнов
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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacik kültürüne yabancı kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan bir yasa imzaladı
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacik kültürüne 'yabancı' kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan 'Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi' yasasını imzaladı.
Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Ülke Senatosu'nun Tacikistan kültürüne 'yabancı' kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan 'Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi' yasasında değişiklikleri kabul etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı yasayı imzaladı" cümlesine yer verildi.
Yasaya uyulmaması halinde para cezası öngörülmekle birlikte, hangi tür giysilerin 'milli kültüre yabancı' kabul edilerek satışının ve giyilmesinin yasak olduğu henüz tam olarak belirtilmedi.
Yasaya göre, ulusal kültüre aykırı kıyafetlerin ticareti ve kullanımı ile çocukların ev ev gezerek bayramlık isteme adeti 'iydgardak' da yasaklandı.
'Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi' yasası, düğün ve merasimlerde israfın önlenmesi amacıyla 2007’de kabul edilmişti.
Geçen yıl kamuoyuna sunulan yasa değişikliği tasarısı, 'kıyafet yasağı' olarak değerlendirilerek farklı tartışmalara yol açmıştı.
'Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi' ile 'Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi Sorumluluğu' yasa değişiklikleri, 19 Haziran’da Tacikistan Parlamentosunda kabul edilmesinin ardından imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunulmuştu.
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