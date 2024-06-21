https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/siirt-havaalani-yakininda-yangin-1085058430.html

Siirt Havaalanı yakınında yangın

Siirt Havaalanı yakınında yangın

Sputnik Türkiye

Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde çıkan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T01:37+0300

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yaşam

siirt

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havalimanı

itfaiye

itfaiye ekipleri

acil durum

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Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangın, Afetevleri ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan evlerin balkonundan da görüldü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-ekili-alanlarda-yangin-1085055438.html

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siirt, yangın, havalimanı, itfaiye, itfaiye ekipleri, acil durum