https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/siirt-havaalani-yakininda-yangin-1085058430.html
Siirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın
Sputnik Türkiye
Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde çıkan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T01:37+0300
2024-06-21T01:37+0300
2024-06-21T01:54+0300
yaşam
siirt
yangın
havalimanı
itfaiye
itfaiye ekipleri
acil durum
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Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangın, Afetevleri ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan evlerin balkonundan da görüldü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-ekili-alanlarda-yangin-1085055438.html
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siirt, yangın, havalimanı, itfaiye, itfaiye ekipleri, acil durum
siirt, yangın, havalimanı, itfaiye, itfaiye ekipleri, acil durum
Siirt Havaalanı yakınında yangın 01:37 21.06.2024 (güncellendi: 01:54 21.06.2024)
Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde çıkan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerin
e olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Yangın, Afetevleri ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan evlerin balkonundan da görüldü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
© AA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN- Siirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın
© AA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN- Siirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın