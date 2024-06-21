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Siirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın
Sputnik Türkiye
Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde çıkan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T01:37+0300
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yaşam
siirt
yangın
havalimanı
itfaiye
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Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangın, Afetevleri ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan evlerin balkonundan da görüldü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-ekili-alanlarda-yangin-1085055438.html
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siirt, yangın, havalimanı, itfaiye, itfaiye ekipleri, acil durum
siirt, yangın, havalimanı, itfaiye, itfaiye ekipleri, acil durum

Siirt Havaalanı yakınında yangın

01:37 21.06.2024 (güncellendi: 01:54 21.06.2024)
© AA / Fecri BarlıkSiirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Fecri Barlık
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Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde çıkan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Yangın, Afetevleri ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan evlerin balkonundan da görüldü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
© AA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN-Siirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın - Sputnik Türkiye
1/2
© AA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN-
Siirt Havaalanı yakınında yangın
© AA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN-Siirt Havaalanı yakınında yangın
Siirt Havaalanı yakınında yangın - Sputnik Türkiye
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© AA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN-
Siirt Havaalanı yakınında yangın
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© AA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN-
Siirt Havaalanı yakınında yangın
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© AA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN-
Siirt Havaalanı yakınında yangın
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın: 3 ölü, 9 yaralı
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