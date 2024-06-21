Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın: İki kişi hayatını kaybetti
00:11 21.06.2024 (güncellendi: 01:13 21.06.2024)
© İHADiyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
© İHA
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Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su "Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti" dedi.
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. https://t.co/WwKFzlodFe pic.twitter.com/Eozd7pC1qZ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 20, 2024
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:
"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."