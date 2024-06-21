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Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın: İki kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın: İki kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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çınar
afad
mazıdağı
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itfaiye
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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybettiDiyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/boluda-kumes-yangini-20-bin-tavuk-telef-oldu-1085047536.html
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mardin, çınar, afad, mazıdağı, diyarbakır, itfaiye, itfaiye ekipleri
mardin, çınar, afad, mazıdağı, diyarbakır, itfaiye, itfaiye ekipleri

Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın: İki kişi hayatını kaybetti

00:11 21.06.2024 (güncellendi: 01:13 21.06.2024)
© İHADiyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA
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Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su "Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti" dedi.
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:
"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."
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