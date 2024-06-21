https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-ekili-alanlarda-yangin-1085055438.html

Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın: İki kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın: İki kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T00:11+0300

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türkiye

mardin

çınar

afad

mazıdağı

diyarbakır

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybettiDiyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/boluda-kumes-yangini-20-bin-tavuk-telef-oldu-1085047536.html

türkiye

mardin

çınar

mazıdağı

diyarbakır

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mardin, çınar, afad, mazıdağı, diyarbakır, itfaiye, itfaiye ekipleri