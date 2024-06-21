https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/sgk-uzmani-yanitladi-asgari-ucrete-ara-zam-gelecek-mi-1085099231.html
SGK uzmanı yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
SGK uzmanı yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
2024 asgari ücret ara zam söylentilerine SGK Başuzmanı İsa Karakaş cevap verdi. Asgari ücrete ara zammın eylül ayında gelebileceğini aktaran Karakaş, asgari... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T20:06+0300
2024-06-21T20:06+0300
2024-06-21T20:06+0300
ekonomi
asgari ücret
zam
isa karakaş
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılması beklenen ara zamla ilgili şu açıklamalarda bulundu.TGRT Haber'e konuşan Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini söyledi. ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.Karakaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/calisanin-gozu-ara-zamda-asgari-ucrette-temmuz-zammi-olacak-mi-1084316826.html
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asgari ücrete zam gelecek mi, asgari ücrete zam, asgari ücrete zam olacak mı, asgari ücrete ne zaman zam olacak, asgari ücrette zam ne kadar olacak
asgari ücrete zam gelecek mi, asgari ücrete zam, asgari ücrete zam olacak mı, asgari ücrete ne zaman zam olacak, asgari ücrette zam ne kadar olacak
SGK uzmanı yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
2024 asgari ücret ara zam söylentilerine SGK Başuzmanı İsa Karakaş cevap verdi. Asgari ücrete ara zammın eylül ayında gelebileceğini aktaran Karakaş, asgari ücrete 4 bin TL zam beklediğini ifade etti.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılması beklenen ara zamla ilgili şu açıklamalarda bulundu.
TGRT Haber
'e konuşan Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini söyledi. ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.
Karakaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Yapılacak zam, asgari ücretle geçinen vatandaşların hayat pahalılığı için önemli bir destek olacak. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler, gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Zor durumda olan asgari ücretliler için planlanan zam, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak.