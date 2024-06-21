https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/sgk-uzmani-yanitladi-asgari-ucrete-ara-zam-gelecek-mi-1085099231.html

SGK uzmanı yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

SGK uzmanı yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Sputnik Türkiye

2024 asgari ücret ara zam söylentilerine SGK Başuzmanı İsa Karakaş cevap verdi. Asgari ücrete ara zammın eylül ayında gelebileceğini aktaran Karakaş, asgari... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T20:06+0300

2024-06-21T20:06+0300

2024-06-21T20:06+0300

ekonomi

asgari ücret

zam

isa karakaş

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074551971_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf6e85561edf57337f12a999b4f88f21.jpg

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılması beklenen ara zamla ilgili şu açıklamalarda bulundu.TGRT Haber'e konuşan Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini söyledi. ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.Karakaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/calisanin-gozu-ara-zamda-asgari-ucrette-temmuz-zammi-olacak-mi-1084316826.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücrete zam gelecek mi, asgari ücrete zam, asgari ücrete zam olacak mı, asgari ücrete ne zaman zam olacak, asgari ücrette zam ne kadar olacak