https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rusyanin-seul-buyukelcisi-guney-kore-disislerine-cagrildi-1085073207.html

Rusya’nın Seul Büyükelçisi, Güney Kore Dışişleri’ne çağrıldı

Rusya’nın Seul Büyükelçisi, Güney Kore Dışişleri’ne çağrıldı

Sputnik Türkiye

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilgili olarak Rusya’nın Seul Büyükelçisi... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T11:28+0300

2024-06-21T11:28+0300

2024-06-21T11:24+0300

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Seul Büyükelçi Georgy Zinoviev’i bakanlığa çağırarak Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan ve taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngören Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması nedeniyle protestoyu dile getirdi.Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus büyükelçiyle görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyung, Rusya’ya Kuzey Kore ile askeri işbirliğini derhal durdurma ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulundu.Açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya'nın Kuzey Kore'ye verdiği desteğin Konsey kararlarını ihlal ettiğini ve Güney Kore'nin güvenliğini tehdit ettiğini, bunun da kaçınılmaz olarak Rus-Kore ilişkilerini olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Rusya’ya sorumlu davranma çağrısında bulunuldu” dendi.Seul’ün, ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme karşı uluslararası toplumla birlikte “kararlılıkla karşı çıkacağı” kaydedildi.Rusya’nın Seul Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da, Zinoviev’in görüşme sırasında, Rusya Federasyonu’na yönelik tehdit ve şantaj girişimlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizerek Rusya-Kuzey Kore işbirliğinin üçüncü tarafları hedef almadığını, uluslararası hukuk ilke ve kurallarına uygun olduğunu ve Kore Yarımadası’nda barış ve istikrarın güçlenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile yapılan anlaşmanın karşılıklı savunmaya ilişkin hükümlerin ‘askeri saldırı durumunda’ geçerli olacağına dikkat çekerek, “Pyongyang’a saldırmayı planlamıyorsa Seul’ün bu konuda korkacak bir şeyi olmamalı” demişti.

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