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Kaspersky: ABD’nin yazılımımızı yasaklaması siber suçları teşvik edecek
Kaspersky: ABD’nin yazılımımızı yasaklaması siber suçları teşvik edecek
Sputnik Türkiye
Kaspersky Lab, yazılımının ABD'de yasaklanması durumunda, mevcut faaliyetlerini ve iş ortakları ve müşterileriyle olan ilişkilerini korumak için mevcut yasal... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T10:20+0300
2024-06-21T10:17+0300
dünya
abd
abd ticaret bakanlığı
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Kaspersky Lab’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı’nın şirket yazılımının ülkedeki satışını yasaklama kararı ile ilgili bilgi aldıkları belirtilerek, “Şirket artık ABD’de sadece Threat Intelligence servislerini ve bilgi güvenliği eğitimi satabilecek ve tanıtımını yapabilecek” ifadesine yer verildi.Diğer ülkelerdeki faaliyetlerine yönelik hiçbir tehdidin olmadığı kaydedilen açıklamada, şirket ürünlerinin üçüncü taraflarca incelenmesine hazır olmalarına rağmen ABD Ticaret Bakanlığı’nın “ürünlerin teknik değerlendirmesinden ziyade muhtemelen mevcut jeopolitik durum ve teorik kaygılara dayanarak yasak uyguladığı” belirtildi.ABD’li tüketiciler ve işletmelerin artık cihazlarını, “bağımsız değerlendirmelere göre sektör lideri olan teknoloji” kullanarak kötü amaçlı yazılımlara karşı kullanamayacağını ifade eden Kaspersky Lab, “ABD’deki mevcut müşterilerimiz, yıllardır güvendikleri teknolojiler yerine acilen yenisini aramak zorunda kalacakları için önemli zorluklarla karşılaşacak” ifadesini kullandı.Şirketin sunduğu çözümlerin, 26 yıldır dünya genelinde bir milyardan fazla cihazı koruduğu anımsatılan açıklamada, Kaspersky Lab’ın 2017 yılında bilgi şeffaflığı girişimini başlatan ilk siber güvenlik şirketi olduğu kaydetti. Bu girişimin, işletmelerin yürüttüğü faaliyetlerin ve geliştirme süreçlerinin şeffaflığını, çözümlerin güvenliğini ve güvenilirliğini teyit etmek için geniş çaplı önlem paketi içerdiği belirtildi.ABD Ticaret Bakanlığı, Rus antivirüs yazılım geliştiricisi Kaspersky Lab’a yönelik ihracat kısıtlamalarını duyurdu. Şirket, Rus ordu ve istihbarat yetkilileriyle işbirliği yapmak ve Rus hükümetinin siber istihbarat hedeflerine destek vermekle suçlanıyor.Washington, 20 Temmuz'dan itibaren ABD vatandaşlarına Kaspersky Lab ile yeni işlemler yapmasını yasaklarken 29 Eylül'den itibaren şirket ürünlerine tam yasak getiriliyor.
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abd, abd ticaret bakanlığı, kaspersky lab, yazılım, yasak, rusya, siber, rus ordusu, istihbarat
abd, abd ticaret bakanlığı, kaspersky lab, yazılım, yasak, rusya, siber, rus ordusu, istihbarat

Kaspersky: ABD’nin yazılımımızı yasaklaması siber suçları teşvik edecek

10:20 21.06.2024
© SputnikKaspersky şirketi
Kaspersky şirketi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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Kaspersky Lab, yazılımının ABD'de yasaklanması durumunda, mevcut faaliyetlerini ve iş ortakları ve müşterileriyle olan ilişkilerini korumak için mevcut yasal araçlara başvurma niyetinde olduğunu belirtti.
Kaspersky Lab’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı’nın şirket yazılımının ülkedeki satışını yasaklama kararı ile ilgili bilgi aldıkları belirtilerek, “Şirket artık ABD’de sadece Threat Intelligence servislerini ve bilgi güvenliği eğitimi satabilecek ve tanıtımını yapabilecek” ifadesine yer verildi.
Diğer ülkelerdeki faaliyetlerine yönelik hiçbir tehdidin olmadığı kaydedilen açıklamada, şirket ürünlerinin üçüncü taraflarca incelenmesine hazır olmalarına rağmen ABD Ticaret Bakanlığı’nın “ürünlerin teknik değerlendirmesinden ziyade muhtemelen mevcut jeopolitik durum ve teorik kaygılara dayanarak yasak uyguladığı” belirtildi.
Şirket, mevcut faaliyetlerini, ortakları ve müşterileriyle olan ilişkilerini korumak için mevcut yasal tedbirlere başvurmayı planlıyor.
ABD’li tüketiciler ve işletmelerin artık cihazlarını, “bağımsız değerlendirmelere göre sektör lideri olan teknoloji” kullanarak kötü amaçlı yazılımlara karşı kullanamayacağını ifade eden Kaspersky Lab, “ABD’deki mevcut müşterilerimiz, yıllardır güvendikleri teknolojiler yerine acilen yenisini aramak zorunda kalacakları için önemli zorluklarla karşılaşacak” ifadesini kullandı.
ABD'li yetkililerin bu kararı siber suçları teşvik edecek.
Şirketin sunduğu çözümlerin, 26 yıldır dünya genelinde bir milyardan fazla cihazı koruduğu anımsatılan açıklamada, Kaspersky Lab’ın 2017 yılında bilgi şeffaflığı girişimini başlatan ilk siber güvenlik şirketi olduğu kaydetti. Bu girişimin, işletmelerin yürüttüğü faaliyetlerin ve geliştirme süreçlerinin şeffaflığını, çözümlerin güvenliğini ve güvenilirliğini teyit etmek için geniş çaplı önlem paketi içerdiği belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, aldığı kararla şirketin bu hizmetlerini görmezden geliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rus antivirüs yazılım geliştiricisi Kaspersky Lab’a yönelik ihracat kısıtlamalarını duyurdu. Şirket, Rus ordu ve istihbarat yetkilileriyle işbirliği yapmak ve Rus hükümetinin siber istihbarat hedeflerine destek vermekle suçlanıyor.
Washington, 20 Temmuz'dan itibaren ABD vatandaşlarına Kaspersky Lab ile yeni işlemler yapmasını yasaklarken 29 Eylül'den itibaren şirket ürünlerine tam yasak getiriliyor.
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