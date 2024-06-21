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Rusya Soruşturma Komitesi: Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu, elimizde deliller var
Rusya Soruşturma Komitesi: Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu, elimizde deliller var
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus müstantiklerinin topladığı delillerin, Hitler rejiminin Sovyet halkını yok etmek istediğini... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T06:41+0300
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dünya
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rusya soruşturma komitesi
aleksandr bastrıkin
2. dünya savaşı
sovyetler birliği
nazi almanyası
nazi rejimi
soykırım
sivil ölümü
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, Sputnik’e açıklamasında, “Mevcut materyaller ve maddi deliller bu suçun unsurlarını gösteren yeterli veri içeriyor” ifadesini kullandı.Bastrıkin’in anlattığına göre 1941 yılında, Moskova yakınlarındaki Mikulino’da, Alman faşist işgalciler Lotoşinsk Bölge Psikiyatri Hastanesi’ndeki 500’den fazla kadın hastayı öldürdü. Kadınlar açlık, donma, zehirlenme ve silahla vurulma sonucu öldü. 2022 yılında, 12 No’lu Moskova Bölge Psikiyatri Hastanesi arazisinde, hastaların kurşuna dizildiği yerde, kemik kalıntılarından oluşan toplu bir mezar bulundu.Bryansk bölgesinde, işgalciler Hatsun köyü sakinlerini katletti. Almanlar sadece 1941 Ekim ayında, yaşları 2 ilâ 10 arasında değişen 60 çocuk dahil 318 sivili öldürdü. Ayrıca savaş esirleri ve siviller için en az 80 bin kişinin tutulduğu ve yarısının işkence sonucu öldüğü ‘Dulag-142’ adlı bir seyyar kamp faaliyet gösteriyordu. Eldeki verilere göre, işgal sırasında toplamda yaklaşık 278 bin Sovyet sivil ve savaş esiri öldürüldü.Arşiv verilerine göre 1942-1943 döneminde Novgorod bölgesinin Jestyanaya Gorka köyü yakınlarında en az 2 bin 600 kişi Alman cellatlar ve onların suç ortakları tarafından öldürüldü.“Silahsız insanlara, özellikle de çocuklara ateş etmenin nasıl mümkün olduğunu anlamak mümkün değildir, bu tek kelimeyle korkunç” diyen Bastrıkin, sözlerini şöyle sürdürdü:Tarihçilerin değerlendirmelerine göre, 1941-1945 döneminde toplam ölen Sovyet vatandaş sayısı 27 milyon. Aralarında 13 milyon 500 bini sivildi. Bunların 7 milyon 400 bini kasıtlı olarak öldürüldü, 4 milyon 100 bini de açlık, bulaşıcı hastalıklar ve tıbbi bakım eksikliği gibi işgal rejiminin acımasız koşulları yüzünden yaşamını kaybetti, 2 milyon 100 bini de Almanya’daki kamplarda öldü.Nazilerin işgal edilen topraklarda işledikleri suçları Sovyet halkına yönelik soykırım olarak kabul eden Rus bölge sayısı 20'ye yaklaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/alman-basini-almanya-basbakan-yardimcisinin-dedeleri-nazi-almanyasinda-subaydi-1085017691.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği, nazi almanyası, nazi rejimi, soykırım, sivil ölümü, toplama kampı
rusya, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği, nazi almanyası, nazi rejimi, soykırım, sivil ölümü, toplama kampı

Rusya Soruşturma Komitesi: Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu, elimizde deliller var

06:41 21.06.2024 (güncellendi: 07:01 21.06.2024)
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Multimedya arşivine gidinRusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus müstantiklerinin topladığı delillerin, Hitler rejiminin Sovyet halkını yok etmek istediğini doğruladığını belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, Sputnik’e açıklamasında, “Mevcut materyaller ve maddi deliller bu suçun unsurlarını gösteren yeterli veri içeriyor” ifadesini kullandı.
Toplanan materyallerin analizi, Hitler rejiminin sadece ayrı ayrı yerleşim yerlerinin ve bölgelerin değil, tüm Sovyet halkının sivil nüfusunu yok etmeye yönelik bir suç planını uygulamayı amaçladığını doğruluyor.
Bastrıkin’in anlattığına göre 1941 yılında, Moskova yakınlarındaki Mikulino’da, Alman faşist işgalciler Lotoşinsk Bölge Psikiyatri Hastanesi’ndeki 500’den fazla kadın hastayı öldürdü. Kadınlar açlık, donma, zehirlenme ve silahla vurulma sonucu öldü. 2022 yılında, 12 No’lu Moskova Bölge Psikiyatri Hastanesi arazisinde, hastaların kurşuna dizildiği yerde, kemik kalıntılarından oluşan toplu bir mezar bulundu.
Bryansk bölgesinde, işgalciler Hatsun köyü sakinlerini katletti. Almanlar sadece 1941 Ekim ayında, yaşları 2 ilâ 10 arasında değişen 60 çocuk dahil 318 sivili öldürdü. Ayrıca savaş esirleri ve siviller için en az 80 bin kişinin tutulduğu ve yarısının işkence sonucu öldüğü ‘Dulag-142’ adlı bir seyyar kamp faaliyet gösteriyordu. Eldeki verilere göre, işgal sırasında toplamda yaklaşık 278 bin Sovyet sivil ve savaş esiri öldürüldü.
Arşiv verilerine göre 1942-1943 döneminde Novgorod bölgesinin Jestyanaya Gorka köyü yakınlarında en az 2 bin 600 kişi Alman cellatlar ve onların suç ortakları tarafından öldürüldü.
Silahsız insanlara, özellikle de çocuklara ateş etmenin nasıl mümkün olduğunu anlamak mümkün değildir, bu tek kelimeyle korkunç” diyen Bastrıkin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Aralarında tercüme edilen Nazi belgeleri dahil arşiv materyallerin yanı sıra gerçekleştirilen soruşturma faaliyetlerinin sonuçları da Nazilerin işgal ettikleri Sovyetler Birliği topraklarında işlediği vahşete ilişkin bu ve diğer vakaları doğruluyor. Deliller arasında eski toplama kampları mahkumlarının ve öldürülen kişilerin yakınlarının verdiği ifadeler, mezarların incelenmesi sonucu elde edilen veriler, karmaşık adli tıp, moleküler genetik ve diğer incelemelerin sonuçları yer alıyor.
Tarihçilerin değerlendirmelerine göre, 1941-1945 döneminde toplam ölen Sovyet vatandaş sayısı 27 milyon. Aralarında 13 milyon 500 bini sivildi. Bunların 7 milyon 400 bini kasıtlı olarak öldürüldü, 4 milyon 100 bini de açlık, bulaşıcı hastalıklar ve tıbbi bakım eksikliği gibi işgal rejiminin acımasız koşulları yüzünden yaşamını kaybetti, 2 milyon 100 bini de Almanya’daki kamplarda öldü.
Nazilerin işgal edilen topraklarda işledikleri suçları Sovyet halkına yönelik soykırım olarak kabul eden Rus bölge sayısı 20'ye yaklaşıyor.
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