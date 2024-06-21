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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rusya-bolgelerinde-gece-114-ukrayna-ihasi-engellendi-1085065162.html
Rusya bölgelerinde gece 114 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 114 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin üç bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 114 insansız hava aracını (İHA) ve 6 insansız deniz aracı imha ettiği... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T08:29+0300
2024-06-21T08:26+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece insansız deniz aracı ve uçak tipi insansız hava aracı kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre, görev başındaki hava savunma güçleri Kırım ve Karadeniz’de 70, Krasnodar bölgesinde 43 ve Volgograd bölgesinde 1 İHA imha etti.Ayrıca Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 6 insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi.Krasnodar Valiliği, bölgenin Temrük, Seversk ve Yeysk ilçelerinin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Krasnodar şehrinde Yujnıy Otogar binasının ve bir kazan dairesinin hasar aldığı aktarılırken bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Bir İHA’nın Seversk ilçesindeki İlsk Petrol Rafinerisi’ne isabet ettiği bildirildi. 50 metrekarelik alanı etkileyen yangının söndürüldüğü, olayda iki kişinin yaralandığı açıklandı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/ukraynali-esir-anlatti-komutanlar-askerlere-intihar-etme-talimatini-veriyor-1085064071.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), kırım, karadeniz, krasnodar, volgograd, rusya karadeniz filosu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), kırım, karadeniz, krasnodar, volgograd, rusya karadeniz filosu

Rusya bölgelerinde gece 114 Ukrayna İHA’sı engellendi

08:29 21.06.2024
© Sputnik / Максим БлиновRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin üç bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 114 insansız hava aracını (İHA) ve 6 insansız deniz aracı imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece insansız deniz aracı ve uçak tipi insansız hava aracı kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, görev başındaki hava savunma güçleri Kırım ve Karadeniz’de 70, Krasnodar bölgesinde 43 ve Volgograd bölgesinde 1 İHA imha etti.
Ayrıca Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 6 insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi.
Krasnodar Valiliği, bölgenin Temrük, Seversk ve Yeysk ilçelerinin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Krasnodar şehrinde Yujnıy Otogar binasının ve bir kazan dairesinin hasar aldığı aktarılırken bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bir İHA’nın Seversk ilçesindeki İlsk Petrol Rafinerisi’ne isabet ettiği bildirildi. 50 metrekarelik alanı etkileyen yangının söndürüldüğü, olayda iki kişinin yaralandığı açıklandı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Ukraynalı esir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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