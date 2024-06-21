Rus uzman: ABD, Avrupa ve Ortadoğu'yu kaybetti

“Genel olarak ABD, Avrasya'nın geri kalanından uzaklaştırılıyor. Aynı zamanda Türkiye, Avrasya'nın, büyük Ortadoğu bölgesinin kilit oyunculardan biri. Onsuz pek çok şey yürümüyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin NATO ülkesi olması nedeniyle de ona tutunmak istiyor. Burada önemli olan, yaptırım altındaki Rusya ile ticari ilişkiler de dahil olmak üzere, Türkiye'ye ne kadar çok sürecin bağlı olduğu değil.Her şeyi olduğu haliyle bırakırlarsa, Rusya ve Çin'in yaptığı her şeye Türkiye'nin de katılacağı ve her şeyin burada biteceği yönünde bir anlayış hakim.”