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Rus uzman: ABD, Avrupa ve Ortadoğu'yu kaybetti
Rus uzman: ABD, Avrupa ve Ortadoğu'yu kaybetti
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Dmitry Drobnitskiy, ABD’nin Türkiye’nin Rusya ve Çin’e yaklaşmasından endişe duyduğu ve bu nedenle Ankara üzerindeki baskısını giderek... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T00:22+0300
2024-06-21T00:21+0300
görüş
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Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulama konusundaki isteksizliği ve bu durumun ABD'yi endişelendirdiğine ilişkin haberler daha önce basında yer almıştı. Ayrıca, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD'nin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tamamen kesilmesini istediğini ve baskı uyguladığını söylemişti. MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ise Türkiye'nin Rusya’ya karşı yaptırımlarının her şeyden önce Ankara'yı etkileyeceğini ifade etmişti.ABD dış ve iç politikaları alanında uzman Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, ABD’nin ikincil yaptırımlar bağlamında Türkiye'ye yönelik baskı politikasının niteliğini ve bunun arkasında yatan nedenleri Sputnik’e değerlendirdi.Drobnitskiy, Türkiye’nin ABD’nin baskısına ekonomik argümanlarla direnmeye çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:ABD’nin Avrasya ve özellikle Ortadoğu'daki gücünü kaybetmesi nedeniyle baskı araçları kullanmaya başladığını vurgulayan Drobnitskiy, şöyle devam etti:Rus siyaset bilimci, ABD’nin Avrasya’yı kaybetmemek için buradaki ülkelere Rusya karşıtı bir yönelimi dayatmak için her şeyi yapacağına dikkat çekti:Türkiye'nin Amerikalıların gerçek niyetini anladığını ve baskılarına direndiğini kaydeden Rus uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
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abd, avrupa, ortadoğu, avrasya, türkiye, ankara, rusya, çin, kuzey kore, güney kore, vietnam

Rus uzman: ABD, Avrupa ve Ortadoğu'yu kaybetti

00:22 21.06.2024
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği ABD
Avrupa Birliği ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Rus siyaset bilimci Dmitry Drobnitskiy, ABD’nin Türkiye’nin Rusya ve Çin’e yaklaşmasından endişe duyduğu ve bu nedenle Ankara üzerindeki baskısını giderek artırdığını belirtti.
Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulama konusundaki isteksizliği ve bu durumun ABD'yi endişelendirdiğine ilişkin haberler daha önce basında yer almıştı. Ayrıca, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD'nin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tamamen kesilmesini istediğini ve baskı uyguladığını söylemişti. MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ise Türkiye'nin Rusya’ya karşı yaptırımlarının her şeyden önce Ankara'yı etkileyeceğini ifade etmişti.
ABD dış ve iç politikaları alanında uzman Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, ABD’nin ikincil yaptırımlar bağlamında Türkiye'ye yönelik baskı politikasının niteliğini ve bunun arkasında yatan nedenleri Sputnik’e değerlendirdi.
Drobnitskiy, Türkiye’nin ABD’nin baskısına ekonomik argümanlarla direnmeye çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“İlk argüman; yaptırımlara katılmanın ekonomik bedelleri olduğu, ekonomiyi olumsuz etkileteceği yönünde. Amerikan yaptırımlarının ilk 9 ayında, yaptırımlara katılmın dayatıldığı diğer ülkelerde olmak üzere, tüm Avrupa ülkeleri buna benzer şeyler söyledi. Bütün bu meselenin arkasında daha ciddi ve temel bir şey daha var: Amerikalı politikacıların çoğu, ABD’nin Avrasya'da her yönden kötü durumda olduğunu çok iyi anlıyor. Acil önlem almazlarsa Avrasya'dan atılacaklar. Avrupa’da kalabilirler, ancak Avrupa'yı da kendileri mahvetti. Orada sağcılar ya da küreselleşme karşıtları iktidara gelebilir; bu da ikinci soru, çünkü kim gelirse gelsin, yanmış bir tarlaya gelecektir. Avrupa bana göre, basitçe düşüşe başladı.”
ABD’nin Avrasya ve özellikle Ortadoğu'daki gücünü kaybetmesi nedeniyle baskı araçları kullanmaya başladığını vurgulayan Drobnitskiy, şöyle devam etti:
“Genel olarak ABD, Avrasya'nın geri kalanından uzaklaştırılıyor. Aynı zamanda Türkiye, Avrasya'nın, büyük Ortadoğu bölgesinin kilit oyunculardan biri. Onsuz pek çok şey yürümüyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin NATO ülkesi olması nedeniyle de ona tutunmak istiyor. Burada önemli olan, yaptırım altındaki Rusya ile ticari ilişkiler de dahil olmak üzere, Türkiye'ye ne kadar çok sürecin bağlı olduğu değil.Her şeyi olduğu haliyle bırakırlarsa, Rusya ve Çin'in yaptığı her şeye Türkiye'nin de katılacağı ve her şeyin burada biteceği yönünde bir anlayış hakim.”
Rus siyaset bilimci, ABD’nin Avrasya’yı kaybetmemek için buradaki ülkelere Rusya karşıtı bir yönelimi dayatmak için her şeyi yapacağına dikkat çekti:
“ABD zaten Ortadoğu'yu kaybetmiş durumda ve eğer bir veya iki ülke daha Pax Americana'dan uzaklaşırsa, bunun geri dönüşü olmayacak. Dolayısıyla elbette Türkiye üzerinde baskı olacak. ABD, paralel ithalatlara yönelik ikincil yaptırımlar da dahil olmak üzere Vietnam, Kuzey Kore ve hatta Güney Kore'ye de baskı uygulayacak. Yani Avrasya birliğinin Pax Americana'dan kopmaması, kıtanın tümünün ABD’nin kontrolünden çıkmaması için tüm bu ülkelere Rusya karşıtı bir yönelimi empoze etmek için her şeyi yapacaklar.”
Türkiye'nin Amerikalıların gerçek niyetini anladığını ve baskılarına direndiğini kaydeden Rus uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Bu durumda Türkiye elbette bağımsız bir politika izlemeye, manevra yapmaya çalışıyor. Uzun zamandır bunu benzersiz konumu sayesinde başarıyor. ABD baskısını giderek artırıyor ama Türkiye de Amerika'nın sonsuz dostluk sözü vereceği, güzellikler vaat edeceği ama fırsatını bulduğunda ‘bir kenara atacağını’ gayet yi biliyor”
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