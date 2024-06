https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/putinin-ziyaretinin-yankilari-suruyor-abd-vietnama-ust-duzey-diplomatgonderecek-1085096571.html

Putin'in ziyaretinin yankıları sürüyor: ABD Vietnam'a üst düzey diplomat gönderecek

21.06.2024

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 pare top atışıyla selamlandığı ve daha yakın ilişkiler sözü verdiği Güneydoğu Asya ülkesi ziyaretinin hemen...

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, ‘ABD-Vietnam Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın uygulanmasına yönelik güçlü taahhüdünün altını çizmek üzere’ üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Cuma ve Cumartesi günleri Hanoi'yi ziyaret edeceği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, Kritenbrink'in ‘ABD'nin güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Vietnam'a olan desteğini yeniden teyit edeceği' belirtildi.Vietnamlı mevkidaşı To Lam ile başkent Hanoi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ruhu içinde geliştiğini söylemişti.Ziyaretin Rusya ve Vietnam'ı ortak tarih sayfalarının birleştirdiğini hatırlatan Putin, önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutlayacaklarını vurgulamıştı.Vietnam Devlet Başkanı To Lam ise dış siyasette Rusya'nın öncelikli ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını belirtmişti.Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, bu görüşmelerde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşmıştılar. Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalanırken, bunların içinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasıyla ilgili projenin uygulanmasına ilişkin muhtıra da yer almıştı.

