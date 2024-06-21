Putin'in ziyaretinin yankıları sürüyor: ABD Vietnam'a üst düzey diplomat gönderecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mesele şu: Yanan bu ormanların yenilenmesi adına hangi adımlar atılıyor?'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul artık yabancıya da pahalı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Eylem Tok davası ABD'de başladı. Peki iade süreci nasıl işleyecek?
13:30
37 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni bir Asya-Pasifik önümüzdedir. ABD'nin Hint-Pasifik tezi bitti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
07:22
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
08:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve sevgisi genetik mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Her 4 emekliden biri çalışmak zorunda kalıyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Deprem bölgeinde buruk bayram.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
15:09
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
15:39
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
15:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
17:43
4 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
18:14
3 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
18:24
4 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:48
4 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
20:07
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
20:16
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Hac’da ölü sayısı bini geçti
20:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Avrupa, düşüşe geçti
22:34
4 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
22:55
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
23:15
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı’
23:49
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/putinin-ziyaretinin-yankilari-suruyor-abd-vietnama-ust-duzey-diplomatgonderecek-1085096571.html
Putin'in ziyaretinin yankıları sürüyor: ABD Vietnam'a üst düzey diplomat gönderecek
Putin'in ziyaretinin yankıları sürüyor: ABD Vietnam'a üst düzey diplomat gönderecek
Sputnik Türkiye
ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 pare top atışıyla selamlandığı ve daha yakın ilişkiler sözü verdiği Güneydoğu Asya ülkesi ziyaretinin hemen... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T18:51+0300
2024-06-21T18:51+0300
dünya
rusya
vladimir putin
vietnam
abd
diplomat
abd dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085030334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00e432183eb8c63df6a168b297c0dbd2.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, ‘ABD-Vietnam Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın uygulanmasına yönelik güçlü taahhüdünün altını çizmek üzere’ üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Cuma ve Cumartesi günleri Hanoi'yi ziyaret edeceği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, Kritenbrink'in ‘ABD'nin güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Vietnam'a olan desteğini yeniden teyit edeceği' belirtildi.Vietnamlı mevkidaşı To Lam ile başkent Hanoi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ruhu içinde geliştiğini söylemişti.Ziyaretin Rusya ve Vietnam'ı ortak tarih sayfalarının birleştirdiğini hatırlatan Putin, önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutlayacaklarını vurgulamıştı.Vietnam Devlet Başkanı To Lam ise dış siyasette Rusya'nın öncelikli ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını belirtmişti.Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, bu görüşmelerde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşmıştılar. Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalanırken, bunların içinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasıyla ilgili projenin uygulanmasına ilişkin muhtıra da yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/putin-rusya-vietnam-iliskileri-karsilikli-saygi-ruhu-icerisinde-gelisiyor-1085030621.html
rusya
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085030334_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_48b8d442fbef9101a80909f869107c96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, vietnam, abd, diplomat, abd dışişleri bakanlığı
rusya, vladimir putin, vietnam, abd, diplomat, abd dışişleri bakanlığı

Putin'in ziyaretinin yankıları sürüyor: ABD Vietnam'a üst düzey diplomat gönderecek

18:51 21.06.2024
© Sputnik / Гавриил ГригоровVietnam Devlet Başkanı To Lam Putin
Vietnam Devlet Başkanı To Lam Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
Abone ol
ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 pare top atışıyla selamlandığı ve daha yakın ilişkiler sözü verdiği Güneydoğu Asya ülkesi ziyaretinin hemen ardından Vietnam'a üst düzey bir diplomat gönderme kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, ‘ABD-Vietnam Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın uygulanmasına yönelik güçlü taahhüdünün altını çizmek üzere’ üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Cuma ve Cumartesi günleri Hanoi'yi ziyaret edeceği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, Kritenbrink'in ‘ABD'nin güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Vietnam'a olan desteğini yeniden teyit edeceği' belirtildi.
Vietnamlı mevkidaşı To Lam ile başkent Hanoi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ruhu içinde geliştiğini söylemişti.
Ziyaretin Rusya ve Vietnam'ı ortak tarih sayfalarının birleştirdiğini hatırlatan Putin, önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutlayacaklarını vurgulamıştı.
Vietnam Devlet Başkanı To Lam ise dış siyasette Rusya'nın öncelikli ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını belirtmişti.
Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, bu görüşmelerde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşmıştılar. Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalanırken, bunların içinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasıyla ilgili projenin uygulanmasına ilişkin muhtıra da yer almıştı.
Vietnam Devlet Başkanı To Lam Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
DÜNYA
Putin: Rusya-Vietnam ilişkileri karşılıklı saygı ruhu içerisinde gelişiyor
Dün, 11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала