https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/michy-batshuayinin-esi-tehdit-edildigini-acikladi-1085082286.html
Michy Batshuayi'nin eşi tehdit edildiğini açıkladı
Michy Batshuayi'nin eşi tehdit edildiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Transferde adı Galatasaray ile anılan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya üzerinden tehditler aldığını açıkladı. Maria, "Ailemi tehdit edenler ve... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T14:59+0300
2024-06-21T14:59+0300
2024-06-21T14:59+0300
yaşam
michy batshuayi
fenerbahçe
galatasaray
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Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bonservisini elinde bulunduran Michy Batshuayi'nin gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceği iddia ediliyor.Belçikalı golcünün sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı yönündeki iddiaların ardından Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabı üzerinden tehditler aldığını açıkladı.Maria'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:Amely Maria, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/galatasaraydan-batshuayi-icin-resmi-transfer-aciklamasi-1085079924.html
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Michy Batshuayi'nin eşi tehdit edildiğini açıkladı
Transferde adı Galatasaray ile anılan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya üzerinden tehditler aldığını açıkladı. Maria, "Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın ve siz aileden bahsetmeye cüret ediyorsunuz? Ne utanç verici! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Tanrı hepinizi görüyor." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bonservisini elinde bulunduran Michy Batshuayi'nin gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceği iddia ediliyor.
Belçikalı golcünün sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı yönündeki iddiaların ardından Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabı üzerinden tehditler aldığını açıkladı.
Maria'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Gölgedekilerin neler olup bittiğini bilmediğinizde, masumlara parmak sallamayın. Gerçek suçlular, sorumluluk almayanlardır. Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın ve siz aileden bahsetmeye cüret ediyorsunuz? Ne utanç verici!!! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Tanrı hepinizi görüyor."
Amely Maria, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.