https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/galatasaraydan-batshuayi-icin-resmi-transfer-aciklamasi-1085079924.html

Galatasaray'dan Batshuayi için resmi transfer açıklaması

Galatasaray'dan Batshuayi için resmi transfer açıklaması

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da Michy Batshuayi transferinde artık geri sayıma geçildi. Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Batshuayi transferi için... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T13:34+0300

2024-06-21T13:34+0300

2024-06-21T13:34+0300

spor

michy batshuayi

transfer

galatasaray sk

galatasaray

futbol

fenerbahçe

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Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündemdeki transferlere ve A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki performansına yönelik açıklamalarda bulundu.D Smart ekranlarında Uğur Dermirkırdı ile Serhan Türk'ün sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, son günlerde adı Galatasaray ile anılan Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi ile görüştüklerini doğrulayarak “Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Batshuayi ilgilendiğimiz bir oyuncu. Beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Futbolda resmi imzalar atılıncaya kadar ‘Bitti’ denmez. Belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa buna daha net cevaplar verebiliriz. Sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu. Benim bildiğim kadarıyla bir opsiyonu yoktu. Sözleşmesi sona ermişti” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/turkiye-portekiz-macina-hazirlaniyor-arda-guler-ve-irfan-can-kahveci-antrenmana-katilmadi-1085069568.html

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michy batshuayi, transfer, galatasaray sk, galatasaray, futbol, fenerbahçe