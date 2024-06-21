https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/galatasaraydan-batshuayi-icin-resmi-transfer-aciklamasi-1085079924.html
Galatasaray'dan Batshuayi için resmi transfer açıklaması
Galatasaray'dan Batshuayi için resmi transfer açıklaması
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da Michy Batshuayi transferinde artık geri sayıma geçildi. Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Batshuayi transferi için... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T13:34+0300
2024-06-21T13:34+0300
2024-06-21T13:34+0300
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transfer
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futbol
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Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündemdeki transferlere ve A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki performansına yönelik açıklamalarda bulundu.D Smart ekranlarında Uğur Dermirkırdı ile Serhan Türk'ün sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, son günlerde adı Galatasaray ile anılan Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi ile görüştüklerini doğrulayarak “Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Batshuayi ilgilendiğimiz bir oyuncu. Beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Futbolda resmi imzalar atılıncaya kadar ‘Bitti’ denmez. Belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa buna daha net cevaplar verebiliriz. Sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu. Benim bildiğim kadarıyla bir opsiyonu yoktu. Sözleşmesi sona ermişti” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/turkiye-portekiz-macina-hazirlaniyor-arda-guler-ve-irfan-can-kahveci-antrenmana-katilmadi-1085069568.html
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michy batshuayi, transfer, galatasaray sk, galatasaray, futbol, fenerbahçe
michy batshuayi, transfer, galatasaray sk, galatasaray, futbol, fenerbahçe
Galatasaray'dan Batshuayi için resmi transfer açıklaması
Galatasaray'da Michy Batshuayi transferinde artık geri sayıma geçildi. Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Batshuayi transferi için açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündemdeki transferlere ve A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki performansına yönelik açıklamalarda bulundu.
D Smart ekranlarında Uğur Dermirkırdı ile Serhan Türk'ün sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, son günlerde adı Galatasaray ile anılan Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi ile görüştüklerini doğrulayarak “Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Batshuayi ilgilendiğimiz bir oyuncu. Beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Futbolda resmi imzalar atılıncaya kadar ‘Bitti’ denmez. Belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa buna daha net cevaplar verebiliriz. Sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu. Benim bildiğim kadarıyla bir opsiyonu yoktu. Sözleşmesi sona ermişti” diye konuştu.