Mersin'de nem oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı

Meteoroloji verilerine göre, Mersin'de nem oranı yüzde 75'lere ulaşırken hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aşıyor.



Deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece civarında seyrediyor.



Mersinliler sıcak hava nedeniyle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, çıkmak zorunda kalanlar da bunaltıcı havadan kaçmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.



Kent merkezindeki kimi şehir sakinleri parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenerek vakit geçiriyor, kimileri ise Millet Bahçesi sahilinde denize girerek serinlemeye çalışıyor.



Bazı çocuklar ise Atatürk Parkı sahilinde denize girmeyi tercih etti.



Sıcak havadan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkileniyor.



