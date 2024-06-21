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Mersin'de nem oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı
Mersin'de nem oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürürken, şehir sakinleri serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Kimileri denize girerken, kimileri de gölgelik... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T11:42+0300
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Meteoroloji verilerine göre, Mersin'de nem oranı yüzde 75'lere ulaşırken hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aşıyor.Deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece civarında seyrediyor.Mersinliler sıcak hava nedeniyle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, çıkmak zorunda kalanlar da bunaltıcı havadan kaçmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.Kent merkezindeki kimi şehir sakinleri parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenerek vakit geçiriyor, kimileri ise Millet Bahçesi sahilinde denize girerek serinlemeye çalışıyor.Bazı çocuklar ise Atatürk Parkı sahilinde denize girmeyi tercih etti.Sıcak havadan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkileniyor.
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mersin, nem, sıcak, hava
mersin, nem, sıcak, hava

Mersin'de nem oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı

11:42 21.06.2024
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Mersin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA
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Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürürken, şehir sakinleri serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Kimileri denize girerken, kimileri de gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçiriyor.
Meteoroloji verilerine göre, Mersin'de nem oranı yüzde 75'lere ulaşırken hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aşıyor.

Deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece civarında seyrediyor.

Mersinliler sıcak hava nedeniyle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, çıkmak zorunda kalanlar da bunaltıcı havadan kaçmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Kent merkezindeki kimi şehir sakinleri parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenerek vakit geçiriyor, kimileri ise Millet Bahçesi sahilinde denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Bazı çocuklar ise Atatürk Parkı sahilinde denize girmeyi tercih etti.

Sıcak havadan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkileniyor.

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