https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/hakkaride-ekiplerin-karla-mucadelesi-suruyor-kar-kalinligi-8-metreyi-buluyor-1085073074.html

Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor

Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T11:23+0300

2024-06-21T11:23+0300

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İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/nem-orani-yuzde-86yi-gecti-sehrin-uzerini-sis-bulutu-kapladi-1085042505.html

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