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Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor
Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.
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hakkari, kar, hava durumu
hakkari, kar, hava durumu

Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor

11:23 21.06.2024
© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresiHakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor
Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Yüksekova İlçe Özel İdaresi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.
Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.
3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.
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