https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/manisadaki-orman-yangini-evleri-tehdit-etti-2-mahalle-tedbir-amacli-bosaltildi-1085097623.html
Manisa’daki orman yangını evleri tehdit etti: 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Manisa’daki orman yangını evleri tehdit etti: 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T18:58+0300
2024-06-21T18:58+0300
2024-06-21T19:01+0300
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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildiÖte yandan rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dicle-elektrikten-aciklama-yangin-elektrik-iletim-hatlarindan-kaynaklanmadi-1085091829.html
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manisa, salihli
Manisa’daki orman yangını evleri tehdit etti: 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
18:58 21.06.2024 (güncellendi: 19:01 21.06.2024)
Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi
Öte yandan rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.
Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.