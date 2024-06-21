https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/manisadaki-orman-yangini-evleri-tehdit-etti-2-mahalle-tedbir-amacli-bosaltildi-1085097623.html

Manisa’daki orman yangını evleri tehdit etti: 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Manisa’daki orman yangını evleri tehdit etti: 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T18:58+0300

2024-06-21T18:58+0300

2024-06-21T19:01+0300

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildiÖte yandan rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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