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Dicle Elektrik'ten açıklama: Yangın elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadı
Dicle Elektrik'ten açıklama: Yangın elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadı
Sputnik Türkiye
Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T18:22+0300
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dicle elektrik dağıtım şirketi
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Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:Ne olmuştu?Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçramıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-aniz-yangininda-11-kisi-hayatini-kaybetti-1085084587.html
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marindeki yangın elektrik tellerinden mi, diyarbakırdaki elektrik neden çıktı, mardin ve diyarbakırdaki yangın elektrik hatlarından çıktı, mardin ve diyarbakırdaki yangını kim çıkardı, mardin ve diyarbakırdaki yangın elektrik nedeniyle mi çıktı
marindeki yangın elektrik tellerinden mi, diyarbakırdaki elektrik neden çıktı, mardin ve diyarbakırdaki yangın elektrik hatlarından çıktı, mardin ve diyarbakırdaki yangını kim çıkardı, mardin ve diyarbakırdaki yangın elektrik nedeniyle mi çıktı

Dicle Elektrik'ten açıklama: Yangın elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadı

18:22 21.06.2024 (güncellendi: 18:25 21.06.2024)
© İHA / SADİYE ALAV - SERHAT ABİ-AW231556Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangını
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA / SADİYE ALAV - SERHAT ABİ-AW231556
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Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi.
Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu.
Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:
"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz."

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçramıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
TÜRKİYE
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti
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