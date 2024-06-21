https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dicle-elektrikten-aciklama-yangin-elektrik-iletim-hatlarindan-kaynaklanmadi-1085091829.html

Dicle Elektrik'ten açıklama: Yangın elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadı

Dicle Elektrik'ten açıklama: Yangın elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadı

Sputnik Türkiye

Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T18:22+0300

2024-06-21T18:22+0300

2024-06-21T18:25+0300

türkiye

mardin

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dicle elektrik dağıtım şirketi

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çınar

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güneydoğu anadolu bölgesi

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Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:Ne olmuştu?Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçramıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-aniz-yangininda-11-kisi-hayatini-kaybetti-1085084587.html

türkiye

mardin

diyarbakır

çınar

mazıdağı

güneydoğu anadolu bölgesi

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