https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dicle-elektrikten-aciklama-yangin-elektrik-iletim-hatlarindan-kaynaklanmadi-1085091829.html
Dicle Elektrik'ten açıklama: Yangın elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadı
Dicle Elektrik'ten açıklama: Yangın elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadı
Sputnik Türkiye
Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T18:22+0300
2024-06-21T18:22+0300
2024-06-21T18:25+0300
türkiye
mardin
diyarbakır
dicle elektrik dağıtım şirketi
yangın
çınar
mazıdağı
güneydoğu anadolu bölgesi
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Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:Ne olmuştu?Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçramıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-aniz-yangininda-11-kisi-hayatini-kaybetti-1085084587.html
türkiye
mardin
diyarbakır
çınar
mazıdağı
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marindeki yangın elektrik tellerinden mi, diyarbakırdaki elektrik neden çıktı, mardin ve diyarbakırdaki yangın elektrik hatlarından çıktı, mardin ve diyarbakırdaki yangını kim çıkardı, mardin ve diyarbakırdaki yangın elektrik nedeniyle mi çıktı
marindeki yangın elektrik tellerinden mi, diyarbakırdaki elektrik neden çıktı, mardin ve diyarbakırdaki yangın elektrik hatlarından çıktı, mardin ve diyarbakırdaki yangını kim çıkardı, mardin ve diyarbakırdaki yangın elektrik nedeniyle mi çıktı
Dicle Elektrik'ten açıklama: Yangın elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadı
18:22 21.06.2024 (güncellendi: 18:25 21.06.2024)
Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi.
Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu.
Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:
"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz."
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçramıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmişti.