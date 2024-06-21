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La Liga'dan Arda Güler paylaşımı
La Liga'dan Arda Güler paylaşımı
Sputnik Türkiye
La Liga'nın resmi X hesabından Arda Güler'in fotoğrafı Türk bayrağı ve yıldız emojisiyle birlikte paylaşıldı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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İspanya La Liga'nın sosyal medya hesabından Arda Güler'in çok sayıda fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma Türk bayrağı ve yıldız emojisi de eklendi.Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdıAlmanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.Daha önce bu rekor, 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunuyordu.
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La Liga'dan Arda Güler paylaşımı

00:14 21.06.2024 (güncellendi: 00:25 21.06.2024)
© AA / Emin SansarArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Emin Sansar
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La Liga'nın resmi X hesabından Arda Güler'in fotoğrafı Türk bayrağı ve yıldız emojisiyle birlikte paylaşıldı.
İspanya La Liga'nın sosyal medya hesabından Arda Güler'in çok sayıda fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma Türk bayrağı ve yıldız emojisi de eklendi.

Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.
Daha önce bu rekor, 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunuyordu.
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