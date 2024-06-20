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İngiltere, Danimarka ile berabere kaldı: 'Şu ana kadar olanlar benim sorumluluğumda'
İngiltere, Danimarka ile berabere kaldı: 'Şu ana kadar olanlar benim sorumluluğumda'
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka ile 1-1 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puan alan... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T22:52+0300
2024-06-20T22:52+0300
spor
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Sırbistan'ı 1-0 yenen İngiltere, ikinci müsabakasında Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, Frankfurt Arena'da karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan İngiltere, 18. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra daha üstün oynayan taraf olan Danimarka, 34. dakikada Morten Hjulmand'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.Maçın geri kalan bölümünde etkili oynayan takım yine Danimarka oldu. İki ekip de kalan sürede skoru değiştiremeyince maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.Bu sonuçların ardından İngiltere grupta 4 puana ulaşırken, Danimarka puanını 2'ye çıkardı.İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate, takımının performansını yeterli bulmadığını söyledi.Southgate, Frankfurt Arena'da Danimarka ile yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Mücadelede iyi bir performans sergilemediklerini aktaran 53 yaşındaki teknik adam, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmakta zorlandık. Turnuvada daha ileriye gitmek istiyorsak bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi."İlk iki maçtaki performans bizi hayal kırıklığına uğrattı" diyen Southgate, "Bu yüzden oynadığımız maçları iyi analiz etmek ve sorunlarımıza çözüm bulmak zorundayız. Seviyemizin daha yüksek olması gerektiğinin farkındayız. Daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz. Şu ana kadar olanlar benim sorumluluğumda. Takımı yöneten benim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/sirbistan-slovenya-karsisinda-1-puani-kurtardi-1085050563.html
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ingiltere, danimarka, avrupa futbol şampiyonası
ingiltere, danimarka, avrupa futbol şampiyonası

İngiltere, Danimarka ile berabere kaldı: 'Şu ana kadar olanlar benim sorumluluğumda'

22:52 20.06.2024
© AA / Mahmut Serdar AlakuşDanimarka ile İngiltere takımları
Danimarka ile İngiltere takımları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka ile 1-1 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puan alan İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate takımının performansını yeterli bulmadığını söyledi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Sırbistan'ı 1-0 yenen İngiltere, ikinci müsabakasında Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, Frankfurt Arena'da karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan İngiltere, 18. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra daha üstün oynayan taraf olan Danimarka, 34. dakikada Morten Hjulmand'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
Maçın geri kalan bölümünde etkili oynayan takım yine Danimarka oldu. İki ekip de kalan sürede skoru değiştiremeyince maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçların ardından İngiltere grupta 4 puana ulaşırken, Danimarka puanını 2'ye çıkardı.
İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate, takımının performansını yeterli bulmadığını söyledi.
Southgate, Frankfurt Arena'da Danimarka ile yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mücadelede iyi bir performans sergilemediklerini aktaran 53 yaşındaki teknik adam, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmakta zorlandık. Turnuvada daha ileriye gitmek istiyorsak bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.
"İlk iki maçtaki performans bizi hayal kırıklığına uğrattı" diyen Southgate, "Bu yüzden oynadığımız maçları iyi analiz etmek ve sorunlarımıza çözüm bulmak zorundayız. Seviyemizin daha yüksek olması gerektiğinin farkındayız. Daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz. Şu ana kadar olanlar benim sorumluluğumda. Takımı yöneten benim" ifadelerini kullandı.
Slovenya ile Sırbistan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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