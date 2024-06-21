https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kentsel-donusum-baskanligi-51-ilde-865-arsayi-satisa-cikiyor-1085082967.html

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kentsel dönüşüm

mamak kentsel dönüşüm projesi

satış

çevre ve şehircilik bakanlığı

arsa

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Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 51 ilin merkezi noktalarındaki 865 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa’da talepler yoğunÖzellikle ev yapmak isteyen ve iş yerine uygun arsa arayan vatandaşlar; İstanbul’da 31, Ankara’da 37, Malatya’da 139, Mardin’de 16, Samsun’da 113 ve Şanlıurfa’da 119 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.Online katılım sağlanabilecek açık artırmalar 9-10-11 Temmuz günleri saat 10.30'da yapılacakÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacak açık artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verilebilecek.

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kentsel dönüşüm, mamak kentsel dönüşüm projesi, satış, çevre ve şehircilik bakanlığı, arsa