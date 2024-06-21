https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/icisleri-bakanligi-istanbulda-yasayan-yabanci-sayisini-acikladi-1085081536.html

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıkladı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T14:09+0300

2024-06-21T14:09+0300

2024-06-21T14:10+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

göç idaresi

suriyeli

yabancı

istanbul

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.Açıklamada, 'gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi' istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/tuik-acikladi-avrupada-100-euro-olan-ayni-mal-ve-hizmet-turkiyede42euro-1085071264.html

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içişleri bakanlığı, göç idaresi, suriyeli, yabancı, istanbul