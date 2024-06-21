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İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıkladı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T14:09+0300
2024-06-21T14:09+0300
2024-06-21T14:10+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
göç idaresi
suriyeli
yabancı
istanbul
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.Açıklamada, 'gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi' istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/tuik-acikladi-avrupada-100-euro-olan-ayni-mal-ve-hizmet-turkiyede42euro-1085071264.html
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içişleri bakanlığı, göç idaresi, suriyeli, yabancı, istanbul
içişleri bakanlığı, göç idaresi, suriyeli, yabancı, istanbul
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını açıkladı
14:09 21.06.2024 (güncellendi: 14:10 21.06.2024)
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, 'gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi' istendi.