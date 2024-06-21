https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kazandaki-brics-oyunlarinda-altin-madalya-kazanan-hintli-sporcu-rusyaya-asik-oldum-1085096786.html
Kazan'daki BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli sporcu: Rusya'ya aşık oldum
Kazan'daki BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli sporcu: Rusya'ya aşık oldum
Sputnik Türkiye
Kazan'daki BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli Wushu sporcusu Aparna Dahiya, Rus misafirperverliği ve disiplinine hayran kaldığını belirtti. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T18:57+0300
2024-06-21T18:57+0300
2024-06-21T18:57+0300
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brics
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sporcu
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tataristan cumhuriyeti
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Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli Wushu sporcusu Aparna Dahiya, Sputnik’e verdiği demeçte Rus misafirperverliği ve Rusların sadece profesyonel olarak değil sıradan vatandaşlar olarak da sahip olduğu disipline hayran kaldığını söyledi.Hintli sporcu, “Rusya'ya aşık olduğumu tereddütsüz söylemek istiyorum. Vejetaryen yemek bulma konusunda bazı zorluklar olsa da insanların çevrelerini temiz tutma konusundaki titizlikleri, kurallara uyma konusundaki bağlılıkları, cömertlikleri ve uluslarına karşı duydukları vatanseverlik asla unutamayacağım şeyler" diye konuştu.18 yaşındaki Hintli sporcu, 2024 BRICS Oyubları'nda Çin dövüş sanatı Wushu Sanda'da kadınlar 48 kilo kategorisinde altın madalya kazanan ilk Hintli sporcu olarak tarihe geçti.
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rusya
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kazan, brics, wushu, hindistan, sporcu, altın madalya, rusya, tataristan cumhuriyeti, çin
kazan, brics, wushu, hindistan, sporcu, altın madalya, rusya, tataristan cumhuriyeti, çin
Kazan'daki BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli sporcu: Rusya'ya aşık oldum
Kazan'daki BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli Wushu sporcusu Aparna Dahiya, Rus misafirperverliği ve disiplinine hayran kaldığını belirtti.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli Wushu sporcusu Aparna Dahiya, Sputnik’e verdiği demeçte Rus misafirperverliği ve Rusların sadece profesyonel olarak değil sıradan vatandaşlar olarak da sahip olduğu disipline hayran kaldığını söyledi.
Hintli sporcu, “Rusya'ya aşık olduğumu tereddütsüz söylemek istiyorum. Vejetaryen yemek bulma konusunda bazı zorluklar olsa da insanların çevrelerini temiz tutma konusundaki titizlikleri, kurallara uyma konusundaki bağlılıkları, cömertlikleri ve uluslarına karşı duydukları vatanseverlik asla unutamayacağım şeyler" diye konuştu.
18 yaşındaki Hintli sporcu, 2024 BRICS Oyubları'nda Çin dövüş sanatı Wushu Sanda'da kadınlar 48 kilo kategorisinde altın madalya kazanan ilk Hintli sporcu olarak tarihe geçti.