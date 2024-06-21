https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kazandaki-brics-oyunlarinda-altin-madalya-kazanan-hintli-sporcu-rusyaya-asik-oldum-1085096786.html

Kazan'daki BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli sporcu: Rusya'ya aşık oldum

Kazan'daki BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli sporcu: Rusya'ya aşık oldum

Sputnik Türkiye

Kazan'daki BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli Wushu sporcusu Aparna Dahiya, Rus misafirperverliği ve disiplinine hayran kaldığını belirtti. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T18:57+0300

2024-06-21T18:57+0300

2024-06-21T18:57+0300

spor

kazan

brics

wushu

hindistan

sporcu

altın madalya

rusya

tataristan cumhuriyeti

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084929680_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_841542a583d07a6e253ce3ba823314a9.jpg

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nda altın madalya kazanan Hintli Wushu sporcusu Aparna Dahiya, Sputnik’e verdiği demeçte Rus misafirperverliği ve Rusların sadece profesyonel olarak değil sıradan vatandaşlar olarak da sahip olduğu disipline hayran kaldığını söyledi.Hintli sporcu, “Rusya'ya aşık olduğumu tereddütsüz söylemek istiyorum. Vejetaryen yemek bulma konusunda bazı zorluklar olsa da insanların çevrelerini temiz tutma konusundaki titizlikleri, kurallara uyma konusundaki bağlılıkları, cömertlikleri ve uluslarına karşı duydukları vatanseverlik asla unutamayacağım şeyler" diye konuştu.18 yaşındaki Hintli sporcu, 2024 BRICS Oyubları'nda Çin dövüş sanatı Wushu Sanda'da kadınlar 48 kilo kategorisinde altın madalya kazanan ilk Hintli sporcu olarak tarihe geçti.

kazan

hindistan

rusya

tataristan cumhuriyeti

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazan, brics, wushu, hindistan, sporcu, altın madalya, rusya, tataristan cumhuriyeti, çin