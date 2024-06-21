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İstanbul’da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı
İstanbul’da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı
Sputnik Türkiye
Levent’te otomobille uygulamaya giren 4 şahıs, uyuşturucuları dışarıya atıp araçla kaçmaya başladı. Polis ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca esnasında... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T10:54+0300
2024-06-21T10:54+0300
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Hareketli dakikalar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen 4 şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi.Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobile “dur” ihtarında bulundu.Uyarılara aldırış etmeyen otomobildekiler camdan uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladıDakikalarca süren kovalamacada Kağıthane Ortabayır’daki ana caddeye giren şüphelileri C.B. isimli bekçi, durdurmak için aracın kapısını tuttu.Şahıslar kaçmaya devam edince bekçi birkaç metre sürüklendi. Silahına sarılan bekçi durdurmak istediği aracın lastiğine ateş açtı.Ancak janttan seken kurşun, bekçiyi bacağına isabet ederek yaraladı.Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheliler yakalandı.Yere yattıkları kelepçelenen şahısların üst aramasında ve aracında herhangi bir şeye rastlanılamadı.Bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık tarafından serbest bırakıldılarAdamların ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 şahıs, “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şahıs serbest bırakıldı.
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bekçi, polis, jant, kovalamaca, istanbul, levent
bekçi, polis, jant, kovalamaca, istanbul, levent

İstanbul’da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı

10:54 21.06.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW231310İstanbul’da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı
İstanbul’da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı, şüpheliler yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW231310
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Levent’te otomobille uygulamaya giren 4 şahıs, uyuşturucuları dışarıya atıp araçla kaçmaya başladı. Polis ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca esnasında trafik ışıklarında kapıyı tutan bekçi bir süre sürüklendi. Bekçi aracın lastiğine ateş açınca janttan seken kurşun onu bacağından yaralarken, 4 şahıs ise yakalandı.
Hareketli dakikalar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen 4 şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobile “dur” ihtarında bulundu.

Uyarılara aldırış etmeyen otomobildekiler camdan uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı


Dakikalarca süren kovalamacada Kağıthane Ortabayır’daki ana caddeye giren şüphelileri C.B. isimli bekçi, durdurmak için aracın kapısını tuttu.

Şahıslar kaçmaya devam edince bekçi birkaç metre sürüklendi. Silahına sarılan bekçi durdurmak istediği aracın lastiğine ateş açtı.

Ancak janttan seken kurşun, bekçiyi bacağına isabet ederek yaraladı.

Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheliler yakalandı.

Yere yattıkları kelepçelenen şahısların üst aramasında ve aracında herhangi bir şeye rastlanılamadı.

Bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcılık tarafından serbest bırakıldılar


Adamların ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 şahıs, “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şahıs serbest bırakıldı.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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