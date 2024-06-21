https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/istanbulda-polisle-supheliler-arasinda-kovalamaca-janttan-seken-kursun-bekciyi-yaraladi-1085069426.html

İstanbul’da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı

İstanbul’da polisle şüpheliler arasında kovalamaca: Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı

Sputnik Türkiye

Levent’te otomobille uygulamaya giren 4 şahıs, uyuşturucuları dışarıya atıp araçla kaçmaya başladı. Polis ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca esnasında... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T10:54+0300

2024-06-21T10:54+0300

2024-06-21T10:54+0300

yaşam

bekçi

polis

jant

kovalamaca

istanbul

levent

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Hareketli dakikalar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen 4 şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi.Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobile “dur” ihtarında bulundu.Uyarılara aldırış etmeyen otomobildekiler camdan uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladıDakikalarca süren kovalamacada Kağıthane Ortabayır’daki ana caddeye giren şüphelileri C.B. isimli bekçi, durdurmak için aracın kapısını tuttu.Şahıslar kaçmaya devam edince bekçi birkaç metre sürüklendi. Silahına sarılan bekçi durdurmak istediği aracın lastiğine ateş açtı.Ancak janttan seken kurşun, bekçiyi bacağına isabet ederek yaraladı.Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheliler yakalandı.Yere yattıkları kelepçelenen şahısların üst aramasında ve aracında herhangi bir şeye rastlanılamadı.Bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık tarafından serbest bırakıldılarAdamların ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 şahıs, “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şahıs serbest bırakıldı.

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