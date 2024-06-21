https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/islam-memis-kuyumcularda-kuyruk-olusacak-diyerek-uyardi-altin-almak-icin-gec-mi-1085068332.html

İslam Memiş 'Kuyumcularda kuyruk oluşacak' diyerek uyardı: Altın almak için geç mi?

İslam Memiş 'Kuyumcularda kuyruk oluşacak' diyerek uyardı: Altın almak için geç mi?

Sputnik Türkiye

Faiz indirim beklentileriyle altın fiyatlarında yükseliş başladı. Altın, yüzde 1'den fazla artarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T10:15+0300

2024-06-21T10:15+0300

2024-06-21T10:30+0300

ekonomi

islam memiş

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külçe altın

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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerle karışık bir seyir izlerken, altın fiyatları dünden bu yana yükselişe geçti. İki haftanın en yüksek seviyesine ulaşan altın, güne yukarı yönlü ivme ile başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bayram öncesi yaptığı alım fırsatı uyarılarının ardından temmuz ayında gram altının geleceği seviyeleri açıkladı. Memiş, "Kuyumcularda kuyruk oluşacak" dedi.Güncel altın fiyatlarıSosyal medya kanalında altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Ons altın 2363 dolar seviyesinde. Beklentimiz 2280 dolar seviyesinde. 2293 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar buradan yükseliş gerçekleştirdi. 2363 dolar seviyesi 2340 direncini kırdı yukarıda. Toparlanma isteğine devam eden bir ons altın var" dedi.Bayram öncesi ve sonrası arasında fiyat artışı varMemiş, bayram öncesi yaptığı uyarıların altın yatırımcıları için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. "Gram altın TL fiyatı bayramdan önce 2 bin 420 lira seviyesine kadar gerilemişti. 'Alın, bu fırsatları bulamazsınız' demiştim. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı 2 bin 514 lira seviyesinde. Bayram öncesi ve bayram sonrasına baktığımızda gram altının değeri 100 lira arttı. Bayramdan önce uyarıları dikkate alan altın pozisyonunu kapatanlar iyi bir hareket yaptı, açıkta kalmadı" ifadelerini kullandı.Altında Temmuz ve yıl sonu tahminleriİslam Memiş altın fiyatları hakkında yorumda bulunarak, Temmuz ayında gram altının 2 bin 600- 2 bin 700 lira seviyelerine ulaşmasını, yıl sonunda ise 3 bin- 3 bin 500 lira seviyelerini görmesini beklediğini açıkladı. "Geç kaldın mı? Hayır, yine de alabilirsin. Altın ne zaman ki 2 bin 700 lira seviyesini kıracak, kuyumcularda kuyruk oluşacak. Ne zaman ki 3 bin lira seviyesini görecek, kuyumcularda kuyruk oluşmaya devam edecek. Toplumun maalesef finansal okuryazarlığı böyle" dedi.Güncel altın fi̇yatları: Bugün altın kaç tl?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dogum-yapan-kadinlara-yeni-destek-paketi-geliyor-kira-desteginden-maasa-hangi-yardimlar-olacak-1085065056.html

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