https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dogum-yapan-kadinlara-yeni-destek-paketi-geliyor-kira-desteginden-maasa-hangi-yardimlar-olacak-1085065056.html

Doğum yapan kadınlara yeni destek paketi geliyor: Kira desteğinden maaşa, hangi yardımlar olacak?

Doğum yapan kadınlara yeni destek paketi geliyor: Kira desteğinden maaşa, hangi yardımlar olacak?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Azalan doğum oranlarına tedbir alacağız" açıklamasının ardından AK Parti, kadınlara yönelik kapsamlı bir destek paketi... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T08:35+0300

2024-06-21T08:35+0300

2024-06-21T08:35+0300

doğum

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erken doğum

kadın

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ekonomik destek paketi

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kadına destek

ekonomi

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AK Parti'nin son MKYK toplantısında alarm veren doğum oranları masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli doğum izninin uzatılması önerisine sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” dediği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a hızla çalışma yapılması talimatı verdi.Bakan Göktaş, AK Parti strateji ekibine, ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkarılması konusunda detaylı bir sunum yaptı. AK Parti kurmayları, sürecin sadece doğum izniyle sınırlı kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteği verilmesi gerektiğini belirtti.Kapsamlı destek paketleri gündemde: Hangi konular masada?Toplantıda, annenin kademeli olarak izin süresinin artırılması, kreş veya kira desteği, kadının özlük hakları ve maaşında yapılabilecek düzenlemeler de ele alındı.Milliyet'in haberine göre, AK Parti kurmayları, “Sadece doğum izni değil, kadınlarımız çocuk sahibi olmak istiyor. Kreş desteği, çalışan desteği, kira desteği. Kadın çalışıyor, çocuk sahibi olmak istiyor ama bakıcıların maaşı 30-40 bin liradan aşağı değil. İkinci ve üçüncü çocuğa destek verilmesi lazım. Aile Bakanlığı’nın bir sürü bütçesi var. 0-3 yaş dediğimiz gelişim evresi çok önemli” ifadelerini kullandı.

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