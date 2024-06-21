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Hafta sonuna dikkat: Sıcaklıklar bir kademe daha artacak
Hafta sonuna dikkat: Sıcaklıklar bir kademe daha artacak
Sputnik Türkiye
Pazar günü ülke genelinde sıcaklık bir kademe daha artıyor. Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji verilere... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T16:39+0300
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Türkiye, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının etkisi altında.Meteorolojik tahminlere göre bu durumun 1 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.Uzmanlar özellikle Türkiye'nin güneyinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların saat 11 ile 16 arasında dışarı çıkmaması gerektiği görüşünde.Yağış var mı?Türkiye genelinde sadece Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini açıkladı.Çelik, "Önümüzdeki bir hafta 10 günlük periyoda baktığımızda sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar var." dedi.Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonu da başladı.Tatil bölgelerinde de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.Beş büyük kentte hava nasıl?Beş büyük kentte de pazar hava güneşli ve çok sıcak. İstanbul 33, Ankara ve Bursa 35, İzmir 39 derece.İstanbul, Bursa ve İzmir'de sert esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise yüksek bağıl nem 33 derece olan sıcaklığı 38-40 derecelerde hissettiriyor.Marmara'da poyaz sert eserek serinlik vermeye devam edecek.Güneşli sıcak günler yeni haftada da sürecek. Edirne 37, Balıkesir ve Çanakkale 34, Kocaeli 33 derece.Ege'de sıcaklıklar haziran ortalamasının 8 ila 10 derece üzerinde. Gölgede Manisa 40, Muğla 39, Denizli 42, Aydın 44, Bodrum 38 derece.Rüzgarlar bölge genelinde biraz olsun serinlik sağlamaya devam ediyor.Akdeniz'de sahillerde bağıl nem çok yüksek olduğundan bunaltıcı hava sürüyor. Osmaniye ve Hatay arasında yaz sağanakları görülebilecek.Adana 36, Isparta 37, Kahramanmaraş 38 derece. Hatay ve Mersin'de hissedilen sıcaklık 37-38 derece.Karadeniz'de Gümüşhane, Artvin arasında iç kesimlerde yağmur geçişleri var. Batı Karadeniz'de ise sıcaklık artıyor.Bolu 33, Kastamonu 34, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Yüksek bağıl nem nedeniyle sıcaklıklar çok daha yüksek hissediliyor.Doğu Anadolu geneli güneşli, sadece Hakkari civarında yağış geçişleri görülebilecek. Erzurum 31, Malatya 38 derece.Güneydoğu'da da aşırı sıcaklar var. Diyarbakır 41, Şanlıurfa 40 derece.
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hava durumu,ankara hava durumu,istanbul hava durumu,izmir hava durumu
hava durumu,ankara hava durumu,istanbul hava durumu,izmir hava durumu

Hafta sonuna dikkat: Sıcaklıklar bir kademe daha artacak

16:39 21.06.2024
© AA / Fatih HepokurAntalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Fatih Hepokur
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Pazar günü ülke genelinde sıcaklık bir kademe daha artıyor. Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji verilere göre, yaklaşık bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor.
Türkiye, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının etkisi altında.
Meteorolojik tahminlere göre bu durumun 1 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
Uzmanlar özellikle Türkiye'nin güneyinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların saat 11 ile 16 arasında dışarı çıkmaması gerektiği görüşünde.

Yağış var mı?

Türkiye genelinde sadece Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini açıkladı.
Çelik, "Önümüzdeki bir hafta 10 günlük periyoda baktığımızda sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar var." dedi.
Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonu da başladı.
Tatil bölgelerinde de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.

Beş büyük kentte hava nasıl?

Beş büyük kentte de pazar hava güneşli ve çok sıcak. İstanbul 33, Ankara ve Bursa 35, İzmir 39 derece.
İstanbul, Bursa ve İzmir'de sert esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise yüksek bağıl nem 33 derece olan sıcaklığı 38-40 derecelerde hissettiriyor.
Marmara'da poyaz sert eserek serinlik vermeye devam edecek.
Güneşli sıcak günler yeni haftada da sürecek. Edirne 37, Balıkesir ve Çanakkale 34, Kocaeli 33 derece.
Ege'de sıcaklıklar haziran ortalamasının 8 ila 10 derece üzerinde. Gölgede Manisa 40, Muğla 39, Denizli 42, Aydın 44, Bodrum 38 derece.
Rüzgarlar bölge genelinde biraz olsun serinlik sağlamaya devam ediyor.
Akdeniz'de sahillerde bağıl nem çok yüksek olduğundan bunaltıcı hava sürüyor. Osmaniye ve Hatay arasında yaz sağanakları görülebilecek.
Adana 36, Isparta 37, Kahramanmaraş 38 derece. Hatay ve Mersin'de hissedilen sıcaklık 37-38 derece.
Karadeniz'de Gümüşhane, Artvin arasında iç kesimlerde yağmur geçişleri var. Batı Karadeniz'de ise sıcaklık artıyor.
Bolu 33, Kastamonu 34, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Yüksek bağıl nem nedeniyle sıcaklıklar çok daha yüksek hissediliyor.
Doğu Anadolu geneli güneşli, sadece Hakkari civarında yağış geçişleri görülebilecek. Erzurum 31, Malatya 38 derece.
Güneydoğu'da da aşırı sıcaklar var. Diyarbakır 41, Şanlıurfa 40 derece.
Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
TÜRKİYE
Hakkari'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor: Kar kalınlığı 8 metreyi buluyor
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