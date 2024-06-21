https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/eskisehirde-cinayet-islendigine-dair-paylasim-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1085055965.html

Eskişehir'de 'cinayet işlendiği'ne dair paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de 'cinayet işlendiği'ne dair paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de, sosyal medya mecralarından, bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T00:56+0300

2024-06-21T00:56+0300

2024-06-21T00:56+0300

türkiye

eskişehir

cinayet

paylaşım

eskişehir emniyet müdürlüğü

emniyet müdürlüğü

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Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında kadın kılığındaki erkek için cinayet işlendiği yönündeki yapılan paylaşımlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlanırken, paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19-20 Haziran tarihlerinde sosyal medyada, kentteki bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü" şeklindeki bir paylaşımın yayıldığı belirtildi.Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bombaci-mulayim-paylasimlariyla-ilgili-sorusturmada-bir-polis-tutuklandi-1082919909.html

türkiye

eskişehir

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eskişehirde cinayet, eğlence mekanında cinayet, eskişehirdeki eğlenece mekanındaki cinayet, kadın kılığındaki erkek