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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/eskisehirde-cinayet-islendigine-dair-paylasim-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1085055965.html
Eskişehir'de 'cinayet işlendiği'ne dair paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de 'cinayet işlendiği'ne dair paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de, sosyal medya mecralarından, bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T00:56+0300
2024-06-21T00:56+0300
türkiye
eskişehir
cinayet
paylaşım
eskişehir emniyet müdürlüğü
emniyet müdürlüğü
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Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında kadın kılığındaki erkek için cinayet işlendiği yönündeki yapılan paylaşımlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlanırken, paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19-20 Haziran tarihlerinde sosyal medyada, kentteki bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü" şeklindeki bir paylaşımın yayıldığı belirtildi.Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bombaci-mulayim-paylasimlariyla-ilgili-sorusturmada-bir-polis-tutuklandi-1082919909.html
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eskişehirde cinayet, eğlence mekanında cinayet, eskişehirdeki eğlenece mekanındaki cinayet, kadın kılığındaki erkek
eskişehirde cinayet, eğlence mekanında cinayet, eskişehirdeki eğlenece mekanındaki cinayet, kadın kılığındaki erkek

Eskişehir'de 'cinayet işlendiği'ne dair paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı

00:56 21.06.2024
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Eskişehir'de, sosyal medya mecralarından, bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız olduğu bildirildi.
Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında kadın kılığındaki erkek için cinayet işlendiği yönündeki yapılan paylaşımlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlanırken, paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19-20 Haziran tarihlerinde sosyal medyada, kentteki bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü" şeklindeki bir paylaşımın yayıldığı belirtildi.
Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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'Bombacı Mülayim' paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada bir polis tutuklandı
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