https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bombaci-mulayim-paylasimlariyla-ilgili-sorusturmada-bir-polis-tutuklandi-1082919909.html

'Bombacı Mülayim' paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada bir polis tutuklandı

'Bombacı Mülayim' paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada bir polis tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bitlis'te BombacıMülayim01 hesabıyla sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 polisten biri tutuklandı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T20:49+0300

2024-04-18T20:49+0300

2024-04-18T20:49+0300

bitlis

türkiye

bombacı mülayim

polis

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Sosyal medya platformu X üzerinden BombacıMülayim01 hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. ile bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z'nin işlemleri tamamlandı.Bitlis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 polis, Bitlis Adliyesi'ne getirildi.Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından Bitlis Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan tutuklandı, Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden BombacıMülayim01 isimli hesapla söz konusu paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru V.K. ile bilgi paylaşımı yapan Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/emniyet-genel-mudurlugu-ve-bitlis-valiliginden-bombaci-mulayim-aciklamasi-1082868376.html

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bitlis, bombacı mülayim, polis, emniyet genel müdürlüğü (egm)