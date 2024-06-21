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Eski İtalyan futbolcu Roberto Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı
Eski İtalyan futbolcu Roberto Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı
Sputnik Türkiye
İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Roberto Baggio'nun dün akşam evinde silahlı soyguna uğradığı bildirildi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T12:38+0300
2024-06-21T12:38+0300
spor
italya
roberto baggio
saldırı
soygun
silahlı soygun
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, eski futbolcu Baggio'nun Vicenza kenti yakınlarındaki Caldogno'da ormanlık bir arazi içinde kalan evinde, ailesiyle beraber 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki İspanya-İtalya maçını izlediği sırada silahlı 5 kişinin soygununa uğradığı belirtildi.Silahlı soyguncuların, eve girmesiyle evde arbede çıktığı, kargaşa sırasında Roberto Baggio'nun yaralandığı belirtildi.Soyguncuların, Baggio ve aile fertlerini bir odaya kilitleyip, saat ve mücevher gibi değerli eşyalar ile bir miktar para çalarak kaçtıkları aktarıldı.Roberto Baggio'nun soyguncular gittikten sonra kilitlendiği odadan çıkmayı başararak, durumu güvenlik güçlerine haber verdiği kaydedildi.Corriere Veneto'nun haberinde de soyguncuların içeri girdiğini gören Baggio'nun bir kişiyi yakalamaya çalıştığı fakat başına silah dipçiği darbesi aldığı ve bu şekilde yaralandığı ifade edildi.Olayın ardından Roberto Baggio'nun hastaneye kaldırılarak alnına dikiş atıldığı, diğer aile üyelerinin ise yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.Silahlı soyguna yönelik soruşturma başlatan emniyet güçlerinin, Baggio, eşi ve 3 çocuğunun yaklaşık 15 yıldır yaşadığı evin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı kaydedildi.Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Baggio'nun başına gelen olayın ardından X hesabından paylaşımda bulunarak, "Utanç verici. Roberto Baggio ve ailesini kucaklıyorum. Güvenlik güçlerine güvenim sonsuz; umarım bu suçlular bir an önce tespit edilir ve en ağır şekilde cezalandırılır" ifadelerini kullandı.57 yaşındaki Roberto Baggio, İtalyan futbolunun 1980 ile 2000'li yılları arasındaki 'en iyi', 10 numaralarından biri olarak anılıyor. Roberto Baggio, İtalya'nın Brezilya ile oynadığı 1994 Dünya Kupası finalindeki penaltı atışlarında kaçırdığı penaltı ve İtalya'nın kupayı kaybetmesiyle de biliniyor.
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italya, roberto baggio, saldırı, soygun, silahlı soygun
italya, roberto baggio, saldırı, soygun, silahlı soygun

Eski İtalyan futbolcu Roberto Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı

12:38 21.06.2024
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIRoberto Baggio
Roberto Baggio - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Roberto Baggio'nun dün akşam evinde silahlı soyguna uğradığı bildirildi.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, eski futbolcu Baggio'nun Vicenza kenti yakınlarındaki Caldogno'da ormanlık bir arazi içinde kalan evinde, ailesiyle beraber 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki İspanya-İtalya maçını izlediği sırada silahlı 5 kişinin soygununa uğradığı belirtildi.
Silahlı soyguncuların, eve girmesiyle evde arbede çıktığı, kargaşa sırasında Roberto Baggio'nun yaralandığı belirtildi.
Soyguncuların, Baggio ve aile fertlerini bir odaya kilitleyip, saat ve mücevher gibi değerli eşyalar ile bir miktar para çalarak kaçtıkları aktarıldı.
Roberto Baggio'nun soyguncular gittikten sonra kilitlendiği odadan çıkmayı başararak, durumu güvenlik güçlerine haber verdiği kaydedildi.
Corriere Veneto'nun haberinde de soyguncuların içeri girdiğini gören Baggio'nun bir kişiyi yakalamaya çalıştığı fakat başına silah dipçiği darbesi aldığı ve bu şekilde yaralandığı ifade edildi.
Olayın ardından Roberto Baggio'nun hastaneye kaldırılarak alnına dikiş atıldığı, diğer aile üyelerinin ise yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.
Silahlı soyguna yönelik soruşturma başlatan emniyet güçlerinin, Baggio, eşi ve 3 çocuğunun yaklaşık 15 yıldır yaşadığı evin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı kaydedildi.
Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Baggio'nun başına gelen olayın ardından X hesabından paylaşımda bulunarak, "Utanç verici. Roberto Baggio ve ailesini kucaklıyorum. Güvenlik güçlerine güvenim sonsuz; umarım bu suçlular bir an önce tespit edilir ve en ağır şekilde cezalandırılır" ifadelerini kullandı.
57 yaşındaki Roberto Baggio, İtalyan futbolunun 1980 ile 2000'li yılları arasındaki 'en iyi', 10 numaralarından biri olarak anılıyor. Roberto Baggio, İtalya'nın Brezilya ile oynadığı 1994 Dünya Kupası finalindeki penaltı atışlarında kaçırdığı penaltı ve İtalya'nın kupayı kaybetmesiyle de biliniyor.
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