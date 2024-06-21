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Ertelendikçe fiyatı daha da artıyor: Benzin ve motorine zamda yeni tarih belli oldu
Ertelendikçe fiyatı daha da artıyor: Benzin ve motorine zamda yeni tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, gelecek hafta pazartesi veya salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Benzin... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.Zam tarihi ertelendikçe fiyat arttıBaşlangıçta bugünden itibaren geçerli olması beklenen zam, 21 Haziran Cuma gününe ertelenmişti. Benzin fiyatlarında 1,64 TL, motorin fiyatlarında ise 1,63 TL artış yapılacağı tahmin ediliyordu.Daha sonra yeni haberle birlikte gelecek hafta pazartesi veya salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış beklendiği aktarıldı. Fakat bu kez Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş zam yapılacağı öngörülüyor.21 Haziran güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:Antalya:Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.
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Ertelendikçe fiyatı daha da artıyor: Benzin ve motorine zamda yeni tarih belli oldu

13:01 21.06.2024 (güncellendi: 13:02 21.06.2024)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, gelecek hafta pazartesi veya salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş zam yapılacağı öngörülüyor.
Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Zam tarihi ertelendikçe fiyat arttı

Başlangıçta bugünden itibaren geçerli olması beklenen zam, 21 Haziran Cuma gününe ertelenmişti.
Benzin fiyatlarında 1,64 TL, motorin fiyatlarında ise 1,63 TL artış yapılacağı tahmin ediliyordu.
Daha sonra yeni haberle birlikte gelecek hafta pazartesi veya salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış beklendiği aktarıldı. Fakat bu kez Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş zam yapılacağı öngörülüyor.

21 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 40,26 TL
Motorin: 40,65 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 40,14 TL
Motorin: 40,56 TL

Ankara:

Benzin: 41,24 TL
Motorin: 41,63 TL

İzmir:

Benzin: 41,52 TL
Motorin: 42,00 TL

Antalya:

Benzin: 41,99 TL
Motorin: 42,48 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.
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