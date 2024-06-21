https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dugun-eglencesi-savas-alanina-dondu-trafigi-kesip-uzun-namlulu-silahla-ates-actilar-1085059659.html

Düğün eğlencesi savaş alanına döndü: Trafiği kesip uzun namlulu silahla ateş açtılar

Düğün eğlencesi savaş alanına döndü: Trafiği kesip uzun namlulu silahla ateş açtılar

Sputnik Türkiye

Bursa’da düğün eğlencesi için konvoya katılan gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. Uzun namlulu silahlar ile havaya peş peşe ateş eden grup kameraya... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T02:54+0300

2024-06-21T02:54+0300

2024-06-21T02:54+0300

düğün

düğün konvoyu

türkiye

bursa

silah

uzun namlulu silah

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Bursa’da Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde düğün eğlencesi için araçlarla konvoy yapan akrabalar uzun kuyruklar oluşturdu.Bir grup genç ise eğlencenin dozunu kaçırdı. Trafiği durduran şüpheliler, araçtan inip uzun namlulu silahlar ile peş peşe ateş açtı. Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, görüntüler üzerine polis harekete geçti.Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliğince ateş açan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 2 şüpheli evlerinde yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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düğün, düğün konvoyu, bursa, silah, uzun namlulu silah