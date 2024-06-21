https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dugun-eglencesi-savas-alanina-dondu-trafigi-kesip-uzun-namlulu-silahla-ates-actilar-1085059659.html
Düğün eğlencesi savaş alanına döndü: Trafiği kesip uzun namlulu silahla ateş açtılar
Düğün eğlencesi savaş alanına döndü: Trafiği kesip uzun namlulu silahla ateş açtılar
Sputnik Türkiye
Bursa’da düğün eğlencesi için konvoya katılan gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. Uzun namlulu silahlar ile havaya peş peşe ateş eden grup kameraya... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T02:54+0300
2024-06-21T02:54+0300
2024-06-21T02:54+0300
düğün
düğün konvoyu
türkiye
bursa
silah
uzun namlulu silah
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Bursa’da Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde düğün eğlencesi için araçlarla konvoy yapan akrabalar uzun kuyruklar oluşturdu.Bir grup genç ise eğlencenin dozunu kaçırdı. Trafiği durduran şüpheliler, araçtan inip uzun namlulu silahlar ile peş peşe ateş açtı. Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, görüntüler üzerine polis harekete geçti.Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliğince ateş açan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 2 şüpheli evlerinde yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/istanbulda-kahvehaneye-uzun-namlulu-silahlarla-ates-acildi-1i-agir-4-yarali-1084621685.html
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düğün, düğün konvoyu, bursa, silah, uzun namlulu silah
düğün, düğün konvoyu, bursa, silah, uzun namlulu silah
Düğün eğlencesi savaş alanına döndü: Trafiği kesip uzun namlulu silahla ateş açtılar
Bursa’da düğün eğlencesi için konvoya katılan gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. Uzun namlulu silahlar ile havaya peş peşe ateş eden grup kameraya yansırken, düğmeye basan emniyet 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa’da Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde düğün eğlencesi için araçlarla konvoy yapan akrabalar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bir grup genç ise eğlencenin dozunu kaçırdı. Trafiği durduran şüpheliler, araçtan inip uzun namlulu silahlar ile peş peşe ateş açtı. Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, görüntüler üzerine polis harekete geçti.
Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliğince ateş açan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 2 şüpheli evlerinde yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.