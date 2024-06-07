https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/istanbulda-kahvehaneye-uzun-namlulu-silahlarla-ates-acildi-1i-agir-4-yarali-1084621685.html

İstanbul'da kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul'da kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 1'i ağır 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Avcılar'da kimliği belirsiz 3 şahıs, bir kahvehaneye uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açtı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T20:58+0300

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türkiye

istanbul

avcılar

saldırı

silahlı saldırı

uzun namlulu silah

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İstanbul Avcılar'da, saat 17.00 sıralarında, yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, beyaz bir araçla gelip uzun namlulu silah ve tabancayla sokaktaki bir kahvehaneye ateş açtı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası 3 şüpheli, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kolundan yaralanan 2 kişi ayakta tedavi ederken, diğer 2 yaralıyı ise hastaneye kaldırdı. Karnına mermi isabet eden yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan Avcılar Emniyetine bağlı polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.Olayı anlatan ve o sırada kahvehanede olan görgü tanığı Naci Bulut, “Gelip, 6 el silah sıktılar. Sonra 1'i karnından, 1'i bacağından 2 kişi de kolundan yaralandı. Kaç senelik bir kahve, bir şey olacak bir yer değil. Ben oradaydım. Bana gelseydi, her tarafım paramparça olurdu. 25 senedir gelip gideriz, böyle bir şey olmamıştı” dedi.

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istanbul, avcılar, saldırı, silahlı saldırı, uzun namlulu silah