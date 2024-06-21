https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/duda-abdnin-patriot-fuzelerinde-onceligi-ukraynaya-vermesi-bizim-icin-sorun-olusturur-1085105142.html
Duda: ABD’nin Patriot füzelerinde önceliği Ukrayna’ya vermesi bizim için sorun oluşturur
Duda: ABD’nin Patriot füzelerinde önceliği Ukrayna’ya vermesi bizim için sorun oluşturur
Sputnik Türkiye
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD'nin Patriot ve NASAMS füzeleri sevkiyatlarında önceliği Ukrayna’ya vermesine tepki gösterdi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T22:55+0300
2024-06-21T22:55+0300
2024-06-21T22:55+0300
ukrayna krizi
duda
andrzej duda
polonya
varşova
abd
ukrayna
patriot
ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)
john kirby
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Radio Zet'e verdiği demeçte ABD'nin Patriot ve NASAMS füzeleri sevkiyatlarında önceliği Ukrayna’ya vermesi kararının Varşova için sorun olduğunu söyledi.Duda, “Özellikle Polonya ordusunun modernize edildiği bir dönemde teslimatların gecikmesi her zaman bir sorundur" dedi.Mevcut durumun ABD ve diğer Batılı ülkelerin çok az silah ürettiğini gösterdiğini belirten Duda, “Normal üretime dönmemiz, tedarik zincirlerini yenilememiz ve maalesef dünyanın değiştiğini anlamamız gerekiyor” diye konuştu.Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin tedariklerin ‘yeniden önceliklendirilmesi’ politikası kapsamında, acil ihtiyaçları nedeniyle Patriot ve NASAMS sevkiyatlarında Ukrayna'ya öncelik verileceğini, diğer müttefiklere sevkiyatların erteleneceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/polonya-ulkedeki-patriotlarin-ukraynaya-aktarilacagi-haberinden-tedirgin-1084807366.html
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duda, andrzej duda, polonya, varşova, abd, ukrayna, patriot, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), john kirby, beyaz saray
duda, andrzej duda, polonya, varşova, abd, ukrayna, patriot, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), john kirby, beyaz saray
Duda: ABD’nin Patriot füzelerinde önceliği Ukrayna’ya vermesi bizim için sorun oluşturur
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD'nin Patriot ve NASAMS füzeleri sevkiyatlarında önceliği Ukrayna’ya vermesine tepki gösterdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Radio Zet'e verdiği demeçte ABD'nin Patriot ve NASAMS füzeleri sevkiyatlarında önceliği Ukrayna’ya vermesi kararının Varşova için sorun olduğunu söyledi.
Duda, “Özellikle Polonya ordusunun modernize edildiği bir dönemde teslimatların gecikmesi her zaman bir sorundur" dedi.
Mevcut durumun ABD ve diğer Batılı ülkelerin çok az silah ürettiğini gösterdiğini belirten Duda, “Normal üretime dönmemiz, tedarik zincirlerini yenilememiz ve maalesef dünyanın değiştiğini anlamamız gerekiyor” diye konuştu.
Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin tedariklerin ‘yeniden önceliklendirilmesi’ politikası kapsamında, acil ihtiyaçları nedeniyle Patriot ve NASAMS sevkiyatlarında Ukrayna'ya öncelik verileceğini, diğer müttefiklere sevkiyatların erteleneceğini belirtmişti.