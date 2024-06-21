https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/duda-abdnin-patriot-fuzelerinde-onceligi-ukraynaya-vermesi-bizim-icin-sorun-olusturur-1085105142.html

Duda: ABD’nin Patriot füzelerinde önceliği Ukrayna’ya vermesi bizim için sorun oluşturur

Duda: ABD’nin Patriot füzelerinde önceliği Ukrayna’ya vermesi bizim için sorun oluşturur

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD'nin Patriot ve NASAMS füzeleri sevkiyatlarında önceliği Ukrayna’ya vermesine tepki gösterdi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T22:55+0300

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ukrayna krizi

duda

andrzej duda

polonya

varşova

abd

ukrayna

patriot

ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)

john kirby

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Radio Zet'e verdiği demeçte ABD'nin Patriot ve NASAMS füzeleri sevkiyatlarında önceliği Ukrayna’ya vermesi kararının Varşova için sorun olduğunu söyledi.Duda, “Özellikle Polonya ordusunun modernize edildiği bir dönemde teslimatların gecikmesi her zaman bir sorundur" dedi.Mevcut durumun ABD ve diğer Batılı ülkelerin çok az silah ürettiğini gösterdiğini belirten Duda, “Normal üretime dönmemiz, tedarik zincirlerini yenilememiz ve maalesef dünyanın değiştiğini anlamamız gerekiyor” diye konuştu.Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin tedariklerin ‘yeniden önceliklendirilmesi’ politikası kapsamında, acil ihtiyaçları nedeniyle Patriot ve NASAMS sevkiyatlarında Ukrayna'ya öncelik verileceğini, diğer müttefiklere sevkiyatların erteleneceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/polonya-ulkedeki-patriotlarin-ukraynaya-aktarilacagi-haberinden-tedirgin-1084807366.html

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duda, andrzej duda, polonya, varşova, abd, ukrayna, patriot, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), john kirby, beyaz saray