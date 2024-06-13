https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/polonya-ulkedeki-patriotlarin-ukraynaya-aktarilacagi-haberinden-tedirgin-1084807366.html
Polonya, ülkedeki Patriot’ların Ukrayna’ya aktarılacağı haberinden tedirgin
Polonya, ülkedeki Patriot’ların Ukrayna’ya aktarılacağı haberinden tedirgin
Sputnik Türkiye
Polonya Ulusal Güvenli Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, ABD’nin Polonya’da konuşlu Patriot hava savunma füze sistemlerinin Ukrayna’ya aktarılabileceği yönündeki... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T15:14+0300
2024-06-13T15:14+0300
2024-06-13T15:11+0300
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Polonya Ulusal Güvenli Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, Zet Radyosu’na demecinde, ABD’nin Polonya’daki Patriot hava savunma füze sistemlerini Ukrayna’ya aktarması gerekip gerekmediği sorusuna, “Hayır” dedi.Polonya’nın, Ukrayna’ya silah sevkiyatının büyük kısmının geçtiği bir ülke olduğuna dikkat çeken yetkili, ülkenin hava sahasının son üç yılda üç kez ihlal edildiğini anımsatarak, “Hava savunması, altyapı ve orduyu korumak için lazım” ifadesini kullandı.Patriot’un bazı konfigürasyonlarda bölünebilir, ancak bunun çok zor olduğunu anlatan Siewiera, “Bütün bir bataryayı aktarmak çok tehlikeli” diyerek bunun ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı uyarısında bulundu.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Batılı partnerlerin en kısa zamanda Kiev’e 2-3 hava savunma sistemi daha vermesini beklediğini dile getirmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna’ya ilave Patriot gönderileceğine ilişkin bilgileri doğrulamayı reddetmişti.Rusya, Batı’nın Kiev’e yeni silah sağlamasının sadece Ukrayna’daki çatışmayı uzatmaktan başka bir işe yaramadığını ve savaş alanındaki durumu değiştirmediğini defalarca kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-ukrayna-konferansinin-basarisiz-olacagini-oldukca-erken-fark-etti-1084802865.html
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ukrayna krizi, polonya, ukrayna, abd, patriot, vladimir zelenskiy, john kirby, rusya, askeri yardım, silah sevkiyatı
ukrayna krizi, polonya, ukrayna, abd, patriot, vladimir zelenskiy, john kirby, rusya, askeri yardım, silah sevkiyatı
Polonya, ülkedeki Patriot’ların Ukrayna’ya aktarılacağı haberinden tedirgin
Polonya Ulusal Güvenli Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, ABD’nin Polonya’da konuşlu Patriot hava savunma füze sistemlerinin Ukrayna’ya aktarılabileceği yönündeki haberin Varşova’da endişe yarattığını belirtti.
Polonya Ulusal Güvenli Bürosu Başkanı Jacek Siewiera
, Zet
Radyosu’na demecinde, ABD’nin Polonya’daki Patriot hava savunma füze sistemlerini Ukrayna’ya aktarması gerekip gerekmediği sorusuna, “Hayır
” dedi.
O kadar detaylı bilgiye sahip değilim. Bu konuyu görüşmek üzere meslektaşım Jake Sullivan ile bir toplantı talep ettim. Bu bilgi bizi ilgilendiriyor.
Polonya’nın, Ukrayna’ya silah sevkiyatının büyük kısmının geçtiği bir ülke olduğuna dikkat çeken yetkili, ülkenin hava sahasının son üç yılda üç kez ihlal edildiğini anımsatarak, “Hava savunması, altyapı ve orduyu korumak için lazım” ifadesini kullandı.
Patriot’un bazı konfigürasyonlarda bölünebilir, ancak bunun çok zor olduğunu anlatan Siewiera, “Bütün bir bataryayı aktarmak çok tehlikeli” diyerek bunun ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı uyarısında bulundu.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Batılı partnerlerin en kısa zamanda Kiev’e 2-3 hava savunma sistemi daha vermesini beklediğini dile getirmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna’ya ilave Patriot gönderileceğine ilişkin bilgileri doğrulamayı reddetmişti.
Rusya, Batı’nın Kiev’e yeni silah sağlamasının sadece Ukrayna’daki çatışmayı uzatmaktan başka bir işe yaramadığını ve savaş alanındaki durumu değiştirmediğini defalarca kaydetmişti.