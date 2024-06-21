https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/donald-sutherland-hayatini-kaybetti-1085066735.html
Donald Sutherland hayatını kaybetti
Donald Sutherland hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
"Açlık Oyunları" film serisiyle adından söz ettiren Kanadalı usta oyuncu Donald Sutherland, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Sutherland'in ölüm haberini, kendisi... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T09:23+0300
2024-06-21T09:23+0300
2024-06-21T09:24+0300
yaşam
donald sutherland
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oyuncu
açlık oyunları
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"Açlık Oyunları" filminde canlandırdığı "Başkan Snow" karakteriyle hafızalara kazınan Kanadalı oyuncu Donald Sutherland (88) hayatını kaybetti.Donald Sutherland kimdir?1935 yılında Kanada'da doğan efsanevi oyuncu, 1957'de oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'ye taşındı. Donald Sutherland, 70 yıla yayılan sinema kariyeri 60'lı yıllarda başladı, Kanada'nın en yetenekli oyuncularından biriydi.Sutherland hangi filmlerde oynadı?Sutherland, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Robert Altman gibi usta yönetmenlerle çalıştı, "12 Kahraman Haydut", "Klute", "MASH" gibi filmlerle üne kavuştu.80'lerde ve 90'larda karakter rollerinde oynayan Sutherland, son olarak "Açlık Oyunları" film serisiyle adından söz ettirmişti.88 yaşında yaşama veda eden efsanevi oyuncu geride 190'ı aşkın film ve dizi bıraktı. Donald Sutherland, savaş karşıtlığıyla da biliniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/yesilcamin-yildiz-oyuncularindan-murat-soydan-hayatini-kaybetti-1084716618.html
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Donald Sutherland hayatını kaybetti
09:23 21.06.2024 (güncellendi: 09:24 21.06.2024)
"Açlık Oyunları" film serisiyle adından söz ettiren Kanadalı usta oyuncu Donald Sutherland, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Sutherland'in ölüm haberini, kendisi gibi oyuncu oğlu Kiefer Sutherland duyurdu.
"Açlık Oyunları" filminde canlandırdığı "Başkan Snow" karakteriyle hafızalara kazınan Kanadalı oyuncu Donald Sutherland (88) hayatını kaybetti.
Donald Sutherland kimdir?
1935 yılında Kanada'da doğan efsanevi oyuncu, 1957'de oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'ye taşındı. Donald Sutherland, 70 yıla yayılan sinema kariyeri 60'lı yıllarda başladı, Kanada'nın en yetenekli oyuncularından biriydi.
Sutherland hangi filmlerde oynadı?
Sutherland, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Robert Altman gibi usta yönetmenlerle çalıştı, "12 Kahraman Haydut", "Klute", "MASH" gibi filmlerle üne kavuştu.
80'lerde ve 90'larda karakter rollerinde oynayan Sutherland, son olarak "Açlık Oyunları" film serisiyle adından söz ettirmişti.
88 yaşında yaşama veda eden efsanevi oyuncu geride 190'ı aşkın film ve dizi bıraktı. Donald Sutherland, savaş karşıtlığıyla da biliniyordu.