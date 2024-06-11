https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/yesilcamin-yildiz-oyuncularindan-murat-soydan-hayatini-kaybetti-1084716618.html

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T12:57+0300

2024-06-11T12:57+0300

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türkiye

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesiyle duyurdu. Murat Soydan Kimdir?Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940’ta İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi ve İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.1966 yılında 'Perde' mecmuasının düzenlediği yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya adım attı. Sanat hayatına 1966 yapımı 'Kolsuz Kahraman' filmi ile başlayan Murat Soydan, yaklaşık 200 filmde rol aldı. Aynı zamanda dizi filmlerde de yer alan Soydan, Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı görevini üstlendi. 1970’li yılların ünlü “jön” oyuncularından biri olan Murat Soydan, Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlerle başrol paylaştı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayımladı.En popüler Murat Soydan filmleri• Kolsuz Kahraman (1966): Sinemaya adım attığı bu filmle büyük bir çıkış yaptı.• Çılgınlar Cehennemi (1986): Dönemin en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.• Kadın Değil Baş Belası (1976): Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaştığı film büyük beğeni topladı.• Kızım ve Ben (1988): Drama türündeki bu filmdeki performansı ile dikkat çekti.

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