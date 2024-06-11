https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/yesilcamin-yildiz-oyuncularindan-murat-soydan-hayatini-kaybetti-1084716618.html
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:57+0300
2024-06-11T12:57+0300
2024-06-11T13:06+0300
türkiye
yaşam
yeşilçam
ölüm
dizi
oyuncu
yerli oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084716219_0:32:691:420_1920x0_80_0_0_ab9ef923986121076430fafca2cda12d.jpg
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesiyle duyurdu. Murat Soydan Kimdir?Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940’ta İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi ve İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.1966 yılında 'Perde' mecmuasının düzenlediği yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya adım attı. Sanat hayatına 1966 yapımı 'Kolsuz Kahraman' filmi ile başlayan Murat Soydan, yaklaşık 200 filmde rol aldı. Aynı zamanda dizi filmlerde de yer alan Soydan, Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı görevini üstlendi. 1970’li yılların ünlü “jön” oyuncularından biri olan Murat Soydan, Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlerle başrol paylaştı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayımladı.En popüler Murat Soydan filmleri• Kolsuz Kahraman (1966): Sinemaya adım attığı bu filmle büyük bir çıkış yaptı.• Çılgınlar Cehennemi (1986): Dönemin en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.• Kadın Değil Baş Belası (1976): Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaştığı film büyük beğeni topladı.• Kızım ve Ben (1988): Drama türündeki bu filmdeki performansı ile dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240126/yesilcam-oyuncusu-hikmet-tasdemir-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1080050316.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084716219_45:0:645:450_1920x0_80_0_0_34462edbc2b5b7e95cd076a18dcc637c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat soydan, murat soydan kimdir, rüçhan tercan, türk sineması, murat soydan biyografi, murat soydan filmleri, kolsuz kahraman, türkân şoray, hülya koçyiğit, sinema oyuncuları derneği, murat soydan kariyeri, türk sinema oyuncusu, yeşilçam jönleri, 1970’ler türk sineması, murat soydan kitap, murat soydan hayatı, murat soydan en popüler filmleri, murat soydan sinema, murat soydan dizi, istanbul belediye konservatuvarı, iktisadi ilimler akademisi, murat soydan öldü mü, murat soydan kaç yaşında
murat soydan, murat soydan kimdir, rüçhan tercan, türk sineması, murat soydan biyografi, murat soydan filmleri, kolsuz kahraman, türkân şoray, hülya koçyiğit, sinema oyuncuları derneği, murat soydan kariyeri, türk sinema oyuncusu, yeşilçam jönleri, 1970’ler türk sineması, murat soydan kitap, murat soydan hayatı, murat soydan en popüler filmleri, murat soydan sinema, murat soydan dizi, istanbul belediye konservatuvarı, iktisadi ilimler akademisi, murat soydan öldü mü, murat soydan kaç yaşında
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti
12:57 11.06.2024 (güncellendi: 13:06 11.06.2024)
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesiyle duyurdu.
Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940’ta İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi ve İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.
1966 yılında 'Perde' mecmuasının düzenlediği yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya adım attı. Sanat hayatına 1966 yapımı 'Kolsuz Kahraman' filmi ile başlayan Murat Soydan, yaklaşık 200 filmde rol aldı. Aynı zamanda dizi filmlerde de yer alan Soydan, Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı görevini üstlendi. 1970’li yılların ünlü “jön” oyuncularından biri olan Murat Soydan, Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlerle başrol paylaştı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayımladı.
En popüler Murat Soydan filmleri
• Kolsuz Kahraman (1966): Sinemaya adım attığı bu filmle büyük bir çıkış yaptı.
• Çılgınlar Cehennemi (1986): Dönemin en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.
• Kadın Değil Baş Belası (1976): Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaştığı film büyük beğeni topladı.
• Kızım ve Ben (1988): Drama türündeki bu filmdeki performansı ile dikkat çekti.