Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Bayram tatili planlarken dolandırıcalara dikkat.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli canlı sohbet eden internet reklamları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:12
3 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:34
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/yesilcamin-yildiz-oyuncularindan-murat-soydan-hayatini-kaybetti-1084716618.html
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:57+0300
2024-06-11T13:06+0300
türkiye
yaşam
yeşilçam
ölüm
dizi
oyuncu
yerli oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084716219_0:32:691:420_1920x0_80_0_0_ab9ef923986121076430fafca2cda12d.jpg
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesiyle duyurdu. Murat Soydan Kimdir?Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940’ta İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi ve İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.1966 yılında 'Perde' mecmuasının düzenlediği yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya adım attı. Sanat hayatına 1966 yapımı 'Kolsuz Kahraman' filmi ile başlayan Murat Soydan, yaklaşık 200 filmde rol aldı. Aynı zamanda dizi filmlerde de yer alan Soydan, Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı görevini üstlendi. 1970’li yılların ünlü “jön” oyuncularından biri olan Murat Soydan, Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlerle başrol paylaştı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayımladı.En popüler Murat Soydan filmleri• Kolsuz Kahraman (1966): Sinemaya adım attığı bu filmle büyük bir çıkış yaptı.• Çılgınlar Cehennemi (1986): Dönemin en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.• Kadın Değil Baş Belası (1976): Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaştığı film büyük beğeni topladı.• Kızım ve Ben (1988): Drama türündeki bu filmdeki performansı ile dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240126/yesilcam-oyuncusu-hikmet-tasdemir-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1080050316.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084716219_45:0:645:450_1920x0_80_0_0_34462edbc2b5b7e95cd076a18dcc637c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat soydan, murat soydan kimdir, rüçhan tercan, türk sineması, murat soydan biyografi, murat soydan filmleri, kolsuz kahraman, türkân şoray, hülya koçyiğit, sinema oyuncuları derneği, murat soydan kariyeri, türk sinema oyuncusu, yeşilçam jönleri, 1970’ler türk sineması, murat soydan kitap, murat soydan hayatı, murat soydan en popüler filmleri, murat soydan sinema, murat soydan dizi, istanbul belediye konservatuvarı, iktisadi ilimler akademisi, murat soydan öldü mü, murat soydan kaç yaşında
murat soydan, murat soydan kimdir, rüçhan tercan, türk sineması, murat soydan biyografi, murat soydan filmleri, kolsuz kahraman, türkân şoray, hülya koçyiğit, sinema oyuncuları derneği, murat soydan kariyeri, türk sinema oyuncusu, yeşilçam jönleri, 1970’ler türk sineması, murat soydan kitap, murat soydan hayatı, murat soydan en popüler filmleri, murat soydan sinema, murat soydan dizi, istanbul belediye konservatuvarı, iktisadi ilimler akademisi, murat soydan öldü mü, murat soydan kaç yaşında

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti

12:57 11.06.2024 (güncellendi: 13:06 11.06.2024)
Murat soydan
Murat soydan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
Abone ol
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesiyle duyurdu.

Murat Soydan Kimdir?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940’ta İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi ve İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.
1966 yılında 'Perde' mecmuasının düzenlediği yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya adım attı. Sanat hayatına 1966 yapımı 'Kolsuz Kahraman' filmi ile başlayan Murat Soydan, yaklaşık 200 filmde rol aldı. Aynı zamanda dizi filmlerde de yer alan Soydan, Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı görevini üstlendi. 1970’li yılların ünlü “jön” oyuncularından biri olan Murat Soydan, Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlerle başrol paylaştı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayımladı.

En popüler Murat Soydan filmleri

Kolsuz Kahraman (1966): Sinemaya adım attığı bu filmle büyük bir çıkış yaptı.
Çılgınlar Cehennemi (1986): Dönemin en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.
Kadın Değil Baş Belası (1976): Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaştığı film büyük beğeni topladı.
Kızım ve Ben (1988): Drama türündeki bu filmdeki performansı ile dikkat çekti.
Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
YAŞAM
Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti
26 Ocak, 00:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала