https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/boluda-kumes-yangini-20-bin-tavuk-telef-oldu-1085047536.html
Bolu'da kümes yangını: 20 bin tavuk telef oldu
Bolu'da kümes yangını: 20 bin tavuk telef oldu
Sputnik Türkiye
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kümeste çıkan yangında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T17:53+0300
2024-06-20T17:53+0300
2024-06-20T17:53+0300
türkiye
bolu
kümes
civciv
yangın
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Dedeler köyü Gedikler mevkisinde Musa Zengin'e ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kümes kullanılamaz hale geldi.Yangında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu. Alevleri söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/hakimle-yasak-ask-yasayan-is-insani-konustu-kafaya-takma-istinafta-beraat-karari-cikartiriz-1085036828.html
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bolu, kümes, civciv, yangın
bolu, kümes, civciv, yangın
Bolu'da kümes yangını: 20 bin tavuk telef oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kümeste çıkan yangında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu.
Dedeler köyü Gedikler mevkisinde Musa Zengin'e ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kümes kullanılamaz hale geldi.
Yangında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu. Alevleri söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.