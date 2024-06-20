https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/boluda-kumes-yangini-20-bin-tavuk-telef-oldu-1085047536.html

Bolu'da kümes yangını: 20 bin tavuk telef oldu

Bolu'da kümes yangını: 20 bin tavuk telef oldu

Sputnik Türkiye

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kümeste çıkan yangında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T17:53+0300

2024-06-20T17:53+0300

2024-06-20T17:53+0300

türkiye

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civciv

yangın

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Dedeler köyü Gedikler mevkisinde Musa Zengin'e ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kümes kullanılamaz hale geldi.Yangında yaklaşık 20 bin tavuk telef oldu. Alevleri söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/hakimle-yasak-ask-yasayan-is-insani-konustu-kafaya-takma-istinafta-beraat-karari-cikartiriz-1085036828.html

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