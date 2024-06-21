https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-aniz-yangininda-11-kisi-hayatini-kaybetti-1085084587.html

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 11 kişinin hayatını kaybettiğini... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T15:19+0300

2024-06-21T15:19+0300

2024-06-21T15:50+0300

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sunan Koca, şunları kaydetti:"Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE timi ile Mardin'den 15 ambulans ve 4 UMKE timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirdaki-yangina-iliskin-bakan-tunctan-aciklama-sorusturma-baslatildi-1085069510.html

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