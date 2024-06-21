Dicle Elektrik'ten Diyarbakır-Mardin yangınına ilişkin bir açıklama daha

Diyarbakır ve Mardinide gerçekleşen yangının, elektrik dağıtım hatlarımızdan kaynaklı olmadığını belirtmemize rağmen bazı iletişim organları ve bölgede kendini bilir kişi olarak konumlandıran çevrelerce manipülatif açıklamalara devam edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu açıklamalar bölgeye yönelik iyileştirme faaliyetlerimizi negatif yönde etkilerken, elektrik hatlarında çalışmalar yapan ekip arkadaşlarımızı da çoğu kez zor durumda bırakmıştır.

Şirket olarak bu mesnetsiz açıklamalar karşısında duruşumuzu koruduğumuzu belirtir, yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan ederiz. Yangın neticesinde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.