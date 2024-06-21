https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dicle-elektrikten-diyarbakir-mardin-yanginina-iliskin-bir-aciklama-daha-1085105265.html
Dicle Elektrik'ten Diyarbakır-Mardin yangınına ilişkin bir açıklama daha
Dicle Elektrik'ten Diyarbakır-Mardin yangınına ilişkin bir açıklama daha
Sputnik Türkiye
Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belrtmelerine... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T22:57+0300
2024-06-21T22:57+0300
2024-06-21T23:28+0300
türkiye
dicle elektrik dağıtım şirketi
diyarbakır
mardin
elektrik
yangın
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Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.Şirketten yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınların elektrik hatlarımızdan kaynaklanmadığını bildirmelerine rağmen, yanlış bilgilendirmeler devam ettiğini aktardı.'Manipülatif açıklamalara devam edildiğini gözlemlemekteyiz'Bu neden yasal haklarının kullanılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bakan-yardimcisindan-diyarbakir-mardin-yanginiyla-ilgili-aciklama-1085101133.html
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dicle elektrik dağıtım şirketi, diyarbakır, mardin, elektrik, yangın
dicle elektrik dağıtım şirketi, diyarbakır, mardin, elektrik, yangın
Dicle Elektrik'ten Diyarbakır-Mardin yangınına ilişkin bir açıklama daha
22:57 21.06.2024 (güncellendi: 23:28 21.06.2024)
Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belrtmelerine rağmen manipülatif açıklamaların devam ettiğini belirterek, "Yasal haklarımızı kullanacağımızı bildiririz" açıklamasını yaptı.
Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan yangına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Şirketten yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınların elektrik hatlarımızdan kaynaklanmadığını bildirmelerine rağmen, yanlış bilgilendirmeler devam ettiğini aktardı.
'Manipülatif açıklamalara devam edildiğini gözlemlemekteyiz'
Bu neden yasal haklarının kullanılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Diyarbakır ve Mardinide gerçekleşen yangının, elektrik dağıtım hatlarımızdan kaynaklı olmadığını belirtmemize rağmen bazı iletişim organları ve bölgede kendini bilir kişi olarak konumlandıran çevrelerce manipülatif açıklamalara devam edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu açıklamalar bölgeye yönelik iyileştirme faaliyetlerimizi negatif yönde etkilerken, elektrik hatlarında çalışmalar yapan ekip arkadaşlarımızı da çoğu kez zor durumda bırakmıştır.
Şirket olarak bu mesnetsiz açıklamalar karşısında duruşumuzu koruduğumuzu belirtir, yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan ederiz. Yangın neticesinde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.
Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını açıklamıştı.